Giết người yêu xinh đẹp, đăng status trên Facebook: "Em ở mô về đi"

03/12/2017 13:23

Trước lúc lộ diện là nghi phạm dùng dao giết hại dã man nữ sinh lớp 12 P.T.H. bằng 12 nhát dao, Phạm Văn Quý (18 tuổi, trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) được biết đến là một thanh niên hiền lành.



Quý và em P.T.H. (SN 2000, học sinh lớp 12, Trường THPT Con Cuông, trú ở thôn Tân Dân, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) có tình cảm với nhau khoảng nửa năm nay. Trên Facebook của Quý thường xuyên đăng những hình ảnh, lời yêu thương quan tâm em H..

Nghi phạm giết người Phạm Văn Quý - Ảnh: Facebook

Đặc biệt là sau khi giết hại em H. bằng 12 nhát dao, giấu xác trên đỉnh núi Quý vẫn lên Facebook đăng status tỏ ra lo lắng, tìm kiếm tung tích em H. như: "Ai biết H. ở mô gọi vào số 01253..." hay "Em ở mô về đi, mẹ lo tề, về đi, mẹ không chửi mô". Vì vậy, trước khi Phạm Văn Quý bị bắt giữ, bạn bè, người thân không ai nghĩ đến Quý chính là nghi phạm giết hại em H.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 29-11, Quý có rủ bạn gái là H. đi chơi. Đến đêm khuya cùng ngày không thấy em H. về, gia đình em H. hỏi Quý thì Quý trả lời không biết em H. ở đâu. Lo lắng, ngày 1-12, gia đình em H. làm đơn trình báo cơ quan công an việc H. mất tích. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và đêm ngày 1-12 đã phát hiện thi thể em H. trên một ngọn núi thuộc Vườn quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, với hàng chục vết dao đâm trên người.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Quý đã giết hại em H. vào chiều ngày 29-11. Sau khi sát hại người yêu, Quý nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nguyên nhân Quý dùng dao sát hại em H. dã man được xác định ban đầu là do H. đòi chia tay. Sau khi sát hại người yêu, Quý đã dùng dao tự sát nhưng không thành. Hiện tại Phạm Văn Quý đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi giết người.

Đức Ngọc