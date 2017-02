Lật tẩy nhân thân kẻ siết cổ tài xế taxi trên xa lộ Hà Nội

09/02/2017 12:06

Ngày 9-2, Công an quận 9, TP HCM cho biết đang tạm giữ nghi can Bàn Văn Duy (20 tuổi, quê Bắc Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

“Ban đầu đối tượng khai nhận là sinh viên, do không có tiền trả cước taxi nên mới siết cổ tài xế. Gần 24 giờ đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT đã vạch trần âm mưu siết cổ tài xế taxi hòng cướp tài sản của y”, Công an quận 9 thông tin.

Nghi can Bàn Văn Duy tại trụ sở công an

Theo điều tra bước đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 8-2, Duy đón taxi hãng Vinasun của anh H.T.V. (30 tuổi) để về trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức).

Xe vừa chạy qua hầm Thủ Thiêm, Duy bảo tài xế rẽ qua siêu thị Big C trên xa lộ Hà Nội chờ để gọi bạn ra đón. Sau đó, Duy ra khỏi xe, liên lạc với bạn suốt 2 giờ nhưng không được. Qúa sốt ruột, anh V. đề nghị Duy trả tiền vì sắp đến giờ giao ca cho tài xế khác. Duy nói anh V. chở về quận Thủ Đức để mượn tiền trả.

Khi qua ngã tư Bình Thái khoảng 300 m (phường Phước Long B, quận 9) thì bất ngờ Duy dùng sợi dây thừng siết cổ anh V. kéo ngược về phía sau. Anh V. chống cự thoát ra ngoài tri hô người dân bắt giữ Duy giao cho công an xử lý.

Chiếc taxi và sợi dây dù trong vụ cướp

Tại trụ sở công an, lúc đầu Duy nói mình đang là sinh viên theo học ở TP HCM. Y liên tục than khổ, do không có tiền trả cước taxi nên mới siết cổ tài xế hòng “quỵt” tiền. Gần 24 giờ đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ buộc tội từ cảnh sát, cuối cùng Duy phải cúi đầu nhận tội.

Duy khai không phải sinh viên mà đang làm bảo vệ cho một công ty ở TP HCM nhưng đã nghỉ việc. Do không có tiền mua vé xe về quê thăm gia đình nên nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế taxi. Để thực hiện ý đồ, Duy chuẩn bị 1 sợi dây thừng bỏ vào ba lô rồi đi bộ từ quận 7 sang quận 1 để đón taxi.

Thời điểm yêu cầu anh V. chở từ quận 1 về quận Thủ Đức, Duy nhiều lần tìm nơi vắng vẻ để gây án nhưng bất thành. Khi xe chạy trên xa lộ Hà Nội, Duy dùng dây thừng siết cổ anh V. yêu cầu đưa tài sản nhưng bị người dân khống chế.

SỸ HƯNG