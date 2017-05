Mua hổ sống nặng 200 kg từ Nghệ An ra Hà Nội nấu cao

24/05/2017 14:14

Cá thể hổ sống nặng 200 kg tang vật của vụ án

Ngày 24-5, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết mới đây cơ quan điều tra Công an quận đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về các hành vi "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo đó, 5 bị can trong đường dây vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm bị công an quận Đống Đa bắt giữ và khởi tố, gồm: Lê Hồng Vân (41 tuổi, trú tại tỉnh Điện Biên); Nguyễn Thành Công (40 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh); Trần Văn Nghĩa (29 tuổi) Đậu Đức Lệ (27 tuổi) và Đậu Đức Khính (38 tuổi, cùng trú tại tỉnh Nghệ An).

5 bị can trong vụ mua hổ để nấu cao

Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa cho biết đầu tháng 5-2017, Lê Hồng Vân được khách hàng tại Hà Nội đặt mua 1 con hổ với giá 7 triệu đồng/kg và công nấu cao là 40 triệu đồng. Vân đã mua cá thể hổ sống nặng 200 kg tại Nghệ An với giá 1 tỉ đồng (5 triệu đồng/kg), qua đó hưởng lợi 400 triệu đồng rồi thuê Nguyễn Thành Công chở hổ ra Hà Nội bằng ô tô với giá 30 triệu đồng. Cùng lúc đó, Vân tiếp tục thuê Trần Văn Nghĩa đưa Đậu Đức Lệ và Đậu Đức Khính lên Hà Nội để nấu cao hổ.

Khi 5 đối tượng hẹn gặp nhau ở phố Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng (quận Đống Đa) thì bị cơ quan công an bắt quả tang, thu giữ 1 cá thể hổ, 1 bao tải xương sơn dương, gạc nai cùng hơn 5 gram thuốc phiện dùng để nấu cao.

Theo Nghị định 160/2013 của Chính phủ, hổ và sơn dương là động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm, ưu tiên bảo vệ.

Nguyễn Hưởng