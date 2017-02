Nhân viên trộm xe Vision chứa 200 triệu đồng của nữ giám đốc

25/02/2017 18:07

Ngày 25-2, Công an quận 1, TP HCM cho biết đang tạm giữ Phạm Khắc Tường (33 tuổi) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 24-2, bà L.N.T. (45 tuổi), giám đốc công ty bất động sản trên đường Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1 đến Công an quận 1 trình báo bị mất chiếc xe Honda Vision, bên trong chứa 200 triệu đồng.

Phạm Khắc Tường tại cơ quan công an

Chiếc xe bị trộm

Quá trình lấy lời khai một số nhân chứng, công an nắm được thông tin vào thời điểm trên, nam nhân viên tên Tường nhiều lần xuất hiện khả nghi tại khu vực cất giữ chiếc xe. Sau khi xảy ra vụ trộm, Tường vẫn bình thản chở bà T. đến cơ quan công an trình báo.

Nghi vấn Tường là thủ phạm thực hiện vụ trộm xe, Công an quận 1 đã triệu tập nghi can này lên lấy lời khai. Ban đầu Tường không thừa nhận hành vi nhưng trước những chứng cứ công an đưa ra, cuối cùng Tường phải cúi đầu nhận tội.

Tường cho biết sau khi lấy được xe của bà T. liền chạy về quận Gò Vấp thay biển số rồi mang đến điểm giữ xe trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) gửi. Công an đã thu hồi tang vật nhưng toàn bộ số tiền 200 triệu đồng mà nạn nhân trình báo không còn.

Dù bà T. trình bày mất số tiền trên nhưng Tường khẳng chỉ trộm xe, không hề biết có tiền. Hiện công an đang mở rộng điều tra vì tình nghi Tường có đồng phạm tham gia cũng như số tiền bà T. báo bị mất.

Tin - ảnh: Sỹ Hưng