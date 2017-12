Tạm giữ "người đẹp" tấn công tổ cảnh sát cơ động

05/12/2017 20:45

Công an tỉnh Bình Dương cho biết Công an thị xã Dĩ An thuộc tỉnh này đang tạm giữ Phạm Thị Huy Ngọc (20 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Hoàng Hà (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ ngày 26-11, tại khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tổ tuần tra thuộc phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Hà, Ngọc cùng cặp 1 cặp nam nữ khác đi trên 2 xe máy nhưng không đội nón bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, nhóm này không chấp hành, điều khiển xe tháo chạy.

Phạm Thị Huy Ngọc bị tạm giữ để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ

Thấy biểu hiện nghi vấn, lực lượng tuần tra truy đuổi, chặn dừng. Khi tổ tuần tra yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì các đối tượng không chấp hành và cự cãi với tổ tuần tra. Khi tổ tuần tra ghi hình hành vi vi phạm thì Hà dùng tay gạt làm rơi, hư thiết bị ghi hình của tổ tuần tra. Lúc này, Ngọc và đối tượng nữ còn lại xông vào dùng chân, tay đánh, xé áo một thành viên khác trong tổ tuần tra và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Lực lượng Công an đã khống chế Hà đưa về trụ sở công an phường lập biên bản, xử lý. Các đối tượng còn lại bỏ trốn khỏi hiện trường. Mới đây, Ngọc và đối tượng nữ ra đầu thú. Ngọc bị tạm giữ, đối tượng nữ còn lại có con nhỏ nên được tại ngoại.





Tin-ảnh: Như Phú