Thụ án giết người, "ông trùm" Tuấn Lay vẫn buôn 294 bánh heroin

31/05/2017 07:58

Sau nhiều lần phải hoãn, ngày 30-5, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục mở phiên tòa xét xử Phan Đình Tuấn (tức Tuấn Lay, SN 1971, trú tại TP Vinh, Nghệ An) cùng các đồng phạm trong vụ án mua bán, vận chuyển trái phép 294 bánh heroin.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 15-2-2014, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Công an bắt quả tang Hồ Sự Cơ (SN 1983, trú tại TP Vinh) có hành vi vận chuyển 60 bánh heroin. Từ lời khai của Hồ Sự Cơ, cơ quan chức năng đã bắt Phan Thanh Tòn (SN 1989, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).



Tại cơ quan điều tra, Tòn khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người Lào từ Lào về Việt Nam để lấy 10 triệu đồng tiền công. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định số ma túy trên được Phan Đình Tuấn thuê Hồ Sự Cơ nhận từ Phan Thanh Tòn mang vào tỉnh Đồng Nai giao Vũ Thành Trung (SN 1964, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) với số tiền công 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đưa ma túy về đến khu vực cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) thì Hồ Sự Cơ bị công an phát hiện và bắt giữ.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định, vào các tháng 11 và 12-2013, dù đang chấp hành bản án 10 năm tù về các tội "Giết người", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" tại trại giam (trại giam Đông Sơn, tỉnh Quảng Bình; sau đó chuyển về trại giam Bình Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế), Phan Đình Tuấn đã 3 lần điện thoại nói Cơ đến huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhận 102 bánh heroin từ Phan Văn Sự đưa vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung. Mỗi lần, Tuấn trả cho Cơ 100 triệu đồng.

Số tiền bán ma túy, Cơ mang về bàn giao cho 2 người con người tình của Tuấn là Nguyễn Thị Hương (SN 1968, trú tại TP Vinh).

Ngoài ra, trong tháng 11-2013, từ trong trại giam Bình Điền, Phan Đình Tuấn đã 2 lần điện thoại cho Nguyễn Quốc Thắng (SN 1977, trú tại TP Vinh) đến ngã ba Bãi Vọt (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhận 82 bánh heroin từ Phan Văn Sự mang vào Đồng Nai giao cho Vũ Thành Trung. Mỗi lần, Tuấn trả công cho Thắng 3.000 USD.

Tháng 2-2014, sau khi ra tù, Tuấn chỉ đạo Thắng nhận 50 bánh heroin từ Phan Văn Sự, giao cho Vũ Thành Trung đưa vào Đồng Nai bán cho Thái Văn Đình. Tiền bán ma túy lần này bị đồng bọn của Đình cướp sạch. Tuấn sau đó cùng đám đệ tử vào tận TP HCM tìm Đình nhưng không tìm được.

Từ kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định các bị cáo đã mua bán, vận chuyển tổng cộng 294 bánh heroin, tương đương 102 kg.

Đối tượng Phan Văn Sự nhiều lần bán ma túy cho Tuấn hiện đã chết nên cơ quan điều tra và Viện KSND tỉnh Nghệ An không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Sự. Thái Trần Đình cũng bị bắt để đấu tranh nhưng hiện chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bị tuyên án tử hình nhưng "ông trùm" Tuấn Lay vẫn cười

Được biết, Phan Đình Tuấn đã có 5 tiền án về các tội "Cố ý gây thương tích", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "Đe dọa giết người", " Giết người" với các mức án từ 12 tháng tù đến 9 năm tù. Ngày 10-2-2015, Phan Đình Tuấn đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và các chứng cứ khác của vụ án, HĐXX nhận định Viện KSND tỉnh truy tố Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cơ, Phan Thanh Tòn, Vũ Thành Trung và Nguyễn Quốc Thắng tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Nguyễn Thị Hương tội "Không tố giác tội phạm" là đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án tử hình đối với các bị cáo: Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cơ, Vũ Thành Trung và Nguyễn Quốc Thắng.

Riêng Nguyễn Thị Hương sống chung với Tuấn như vợ chồng, dù biết các hành vi của Tuấn nhưng không tố giác với các cơ quan chức năng nên Hương bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Tại phiên tòa, sau khi bị tuyên án tử hình, các bị cáo cho biết sẽ kháng cáo lên tòa cấp cao hơn.

Tin-ảnh: Hải Vũ