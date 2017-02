TP HCM: Người đàn ông chết bất thường trong nhà riêng

22/02/2017 20:57

Chiều 22-2, Công an quận 12 đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra làm rõ nguyên nhân ông Lại Phước L. (38 tuổi) tử vong tại nhà riêng trên đường An Phú Đông 3, phường An Phú Đông, quận 12.

Hiện trường nơi người đàn ông chết bất thường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, hàng xóm nghe thấy tiếng động vang lên trong nhà ông L. nên đến kiểm tra. Khi đến nơi, mọi người phát hiện 1 thanh niên (không rõ lai lịch) vội vàng chạy xe máy bỏ đi.

Sau đó, người dân chứng kiến ông L. tử vong trong nhà với nhiều dấu hiệu bất thường. Nhận được tin báo, Công an quận 12 phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Công an TP HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc.

Người dân địa phương cho hay ông L. chuyên cho vay tiền tính lãi suất trên địa bàn. Thời gian gần đây có nhiều người đến nhà ông L. chơi và ngủ lại tại đây. “Hôm qua ông ấy còn nói chuyện vui vẻ với chúng tôi, không hiểu sao lại tử vong đột ngột như vậy” - một người dân nói.

Tin-ảnh: S.Hưng