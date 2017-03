Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố thêm tội “Tham ô tài sản”

15/03/2017 19:41

Chiều 15-3, sau quá trình xét xử vụ án lừa đảo tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND Cấp cao tại Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), về tội Tham ô tài sản theo quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự.

Trịnh Xuân Thanh hiện đang bỏ trốn ở nước ngoài - Ảnh tư liệu

Cùng bị khởi tố tại toà về tội danh trên còn có các bị can: Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land); Đào Duy Phong, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land); Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (lao động tự do); Lê Hoà Bình, chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5; Nguyễn Thị Kim Thoa, phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5; Thái Kiều Hương, phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Vietsan.

Việc khởi tố này căn cứ vào hồ sơ vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 820/2016 ngày 19-10-2016 của TAND Cấp cao tại Hà Nội, căn cứ vào kết quả xét hỏi và tranh luận tại phiên toà phúc thẩm trong các ngày 13 và 14- 3 đối với bị cáo trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land.

Đối với vụ án lừa đảo, trước đó TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt: Lê Hòa Bình (SN 1954, cựu chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965, cựu phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5 (Công ty 1-5)) cùng bị tuyên phạt tù chung thân; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972, cựu tổng giám đốc Công ty 1-5) bị tuyên phạt 17 năm tù; Đào Duy Phong (SN 1958, cựu chủ tịch HĐQT PVP Land) bị tuyên phạt 6 năm tù và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972, trú tại phường 10, quận 3, TP HCM) bị tuyên phạt 5 năm tù về các tội danh trên.

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo Bình, Thoa và Cường đã có đơn kháng cáo kêu oan; bị cáo Phong và Duy có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau xét xử, HĐXX TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Bình và Thoa về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, không chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo này về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo bị tuyên y án sơ thẩm, riêng Nguyễn Mạnh Cường được giảm xuống còn 12 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 1-2010, Công ty 1-5 ký hợp đồng cho Công ty CP Phát triển địa ốc CIENCO5 (gọi tắt là CIENCO5) vay 200 tỉ đồng để đưa vào một số dự án nhà ở. Đổi lại, doanh nghiệp này được hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà A (thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai, Hà Nội) với diện tích 55.000 m2. Nhưng do Công ty 1-5 không thực hiện đúng hợp đồng vay vốn nên CIENCO5 nhanh chóng truất quyền hợp tác đầu tư.

Dù vậy, Lê Hoà Bình và đồng phạm vẫn ỉm thông tin này, đồng thời tiếp tục sử dụng thỏa thuận vay mượn tiền cùng giấy tờ liên quan để bán nhà đất tại khu đô thị Thanh Hà A. Bằng cách thức trên, Bình và đồng phạm đã ký tổng cộng hơn 400 hợp đồng bán đất tại dự án Thanh Hà A với tổng diện tích hơn 80.000 m2, tương đương hơn 789 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được, Bình cùng đồng bọn chia nhau, trả nợ và đưa vào 3 công ty không liên quan đến dự án.

Tại toà, HĐXX cho rằng, có căn cứ xác định Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Sinh và Đào Duy Phong, đại diện phần vốn góp của PVC tại PVP Land, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty cổ phần dịch vụ xuyên Thái Bình Dương với giá thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng của các cổ đông theo Hợp đồng đặt cọc để hưởng khoản tiền chênh lệch.

Đào Duy Phong khai nhận đã nhận chỉ đạo từ Trịnh Xuân Thanh (cấp trên) bán giá 40 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza, nhưng chỉ thể hiện trong hợp đồng là 35 triệu đồng/m2; phần chênh lệch 5 triệu đồng/m2 để chia nhau.

Liên quan tới việc này, trung tuần tháng 9- 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh để điều tra về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong việc thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng tại PVC thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Xác định bị can đã bỏ trốn, Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế với bị can này.

N.Quyết