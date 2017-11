Vẫn đang tạm giữ kẻ say lạng lách, đánh CSGT

15/11/2017 16:10

Ngày 15-11, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Giới (SN 1970; ngụ thị xã Thuận An) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Khoảng hơn 17 giờ ngày 8-11, anh Vũ Đình Thanh (SN 1992) là cán bộ Đội CSGT, Công an thị xã Thuận An đang điều tiết giao thông tại ngã tư Mỹ Phước- Tân Vạn giao nhau với đường ĐT 743 thì thấy xe tải BKS 61C-243.48 do Phạm Văn Giới điều khiển lấn vào làn đường dành cho mô tô; lạng lách, bấm còi inh ỏi.

Phát hiện vi phạm, anh Thanh ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Giới không dừng lại mà lao thẳng xe vào CSGT, khi cách khoảng 1 m mới chịu dừng lại. Sau đó, Phạm Văn Giới xuống xe, buông lời lăng mạ, chửi bới rồi bất ngờ tấn công anh Thanh, gây thương tích.

Phạm Văn Giới đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ

Khi anh Thanh điện báo về cho lãnh đạo giao thông thì Giới giật điện thoại, ném xuống đường và còn nhặt đồ trên đường lao vào tấn công anh Thanh. Công an phường An Phú đã đến hiện trường, khống chế Giới, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông này khai nhận do đã uống rượu say nên không làm chủ được hành vi của mình.

I

Như Phú