Bộ trưởng Y tế: 4 trẻ tử vong có thể do nhiễm khuẩn bệnh viện

21/11/2017 16:31

Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc với BV Sản nhi Bắc Ninh sau sự cố 4 trẻ sơ sinh tử vong

Chiều 21-11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã làm việc với Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Bắc Ninh và Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh sau sự cố 4 trẻ sơ sinh tử vong trong sáng ngày 20-11.



Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến Đơn nguyên sơ sinh (Bệnh viện (BV) Sản nhi Bắc Ninh) - nơi 4 trẻ sơ sinh tử vong, thăm bệnh nhi đang điều trị tại đây, đồng thời thị sát quá trình điều trị và công tác chống nhiễm khuẩn. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có cuộc làm việc kín với lãnh đạo Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện và lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y Tế. Theo đó, BV sẽ xem xét toàn diện quá trình điều trị, công tác chống nhiễm khuẩn cũng như trang thiết bị điều trị sơ sinh.

Trước đó, qua khám nghiệm tử thi, bước đầu, Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự xác nhận 4 trẻ tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân đẻ non suy hô hấp yếu.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhi đang điều trị tại khu điều trị xảy ra sự cố

Sự cố 4 trẻ sơ sinh tử vong xảy ra sáng 20-11 tại BV Sản nhi trong đó có 2 bé trai và 2 bé gái. Những bệnh nhi này có cân nặng từ 1,6 kg - 2,3 kg, sinh non từ 32 - 35 tuần, bị suy hô hấp nặng, được chỉ định điều trị nằm lồng ấp, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, ăn sữa qua sonde dạ dày và được sử dụng kháng sinh. Đáng nói, trong số 4 trẻ tử vong có một bệnh nhi con của gia đình hiếm muộn khoảng 10 năm.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ sức khoẻ bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế, cho biết tử vong sơ sinh ở Việt Nam vẫn cao, trung bình mỗi năm có 1,5 triệu trẻ chào đời, trong đó mỗi ngày có khoảng 450- 500 trẻ tử vong. Tuy nhiên, với sự cố 4 trẻ tử vong là hiện tượng bất thường.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định đây là sự cố không ai mong muốn nhưng là sự cố bất bình thường. Mục tiêu giảm trẻ tử vong của Việt Nam đã đạt được rất lớn nhưng vẫn có hàng trăm trẻ sơ sinh tử vong mỗi ngày. Trong số 4 trẻ tử vong thì đều là trẻ đẻ non, trên cơ địa mẹ tiền sản giật, trẻ đẻ non. Trẻ tử vong trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, suy hô hấp. Thực tế, BV sản nhi đã cứu sống những bệnh nhi 700 - 800 kg. Đây là sự cố bất thường, vậy nguyên nhân từ đâu? Theo Bộ trưởng, bước đầu có thể nghĩ đến nguyên nhân tử vong có khả năng do nhiễm khuẩn bệnh viện.

Ngoài ra, có thể còn có yếu tố quá tải bệnh viện. Bệnh viện có 320 giường nhi, có đến 90 giường sơ sinh. Ngoài người dân Bắc Ninh với 1,2 triệu dân, trên địa bàn còn có 300.000 công nhân trong đó 2/3 là nữ. Trong số 4 trẻ tử vong có 2 trẻ là con công nhân. Khoa Sơ sinh có 7 bác sĩ và 25 điều dưỡng, trong đó với 25 giường sơ sinh nặng đã cần số bác sĩ và điều dưỡng của cả khoa. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu có thể là nhiễm khuẩn bệnh viện, quá tải giường bệnh và quá sức của nhân viên y tế.

Trước tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị tiếp tục sàng lọc và chuyển thêm một số bệnh nhi nặng về tuyến trung ương. Cuối giờ chiều nay 21-11, Hội đồng chuyên môn sẽ họp báo công bố nguyên nhân tử vong đối với 4 trẻ sơ sinh.

D.Thu - H.Thanh