Trên 2.700 bệnh nhân can thiệp mạch vành tại BVĐK Trung ương Cần Thơ

30/11/2017 14:40

Ngày 30-11, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Cần Thơ tổ chức hội nghị khoa học công nghệ mở rộng năm 2017 với sự tham dự của hơn 450 đại diện đến từ các bệnh viện, trường đại học, cao đẳng trong khu vực ĐBSCL và gần 60 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của bác sĩ, điều dưỡng thuộc tất cả các chuyên khoa, đã được Hội đồng Khoa học Công nghệ BVĐK Trung ương Cần Thơ nghiệm thu từ năm 2015-2017; cùng một số đề tài cấp thành phố, cấp quốc gia. Bên cạnh đó, tại hội nghị, nhiều bài báo cáo được chia sẻ từ các giáo sư, tiến sĩ đến từ Bộ Y tế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Tim TP HCM...

Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật tim thành công cho một bệnh nhân đến từ Campuchia

Bs. CKII. Nguyễn Minh Nghiêm – Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, người phát ngôn của BVĐK Trung ương Cần Thơ – cho biết vì lạ BV hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế nên BVĐK Trung ương Cần Thơ có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực ĐBSCL, thậm chí có bệnh nhân đến từ Campuchia. Hàng năm, BV luôn chú trọng triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao hiện đại để áp dụng khám chữa bệnh cho người dân. Bên cạnh đó, BV cũng xác định nghiên cứu khoa học là một trong 7 chức năng nhiệm vụ của BV theo quyết định của Bộ Y tế về quy chế hoạt động của BV.

Theo đó, trong 3 năm, từ 2015-2017, BV đã thông qua 107 đề cương, trong đó đã nghiệm thu 76 đề tài. Có 47 sáng kiến cải tiến và 43 kỹ thuật mới được áp dụng tại BV. Các nghiên cứu khoa học bao gồm nhiều lĩnh vực, như: Nội tim mạch, can thiệp mạch vành, phẫu thuật tim, nội tiêu hóa, hô hấp, hồi sức, gây mê… Đặc biệt, trong hội nghị khoa học công nghệ lần này, BV đã báo cáo tổng kết kỹ thuật can thiệp mạch vành trong 3 năm cho trên 2.700 bệnh nhân trong số bệnh nhân được can thiệp nong mạch vành và đặt stent. Bên cạnh đó, kỹ thuật mổ tim hở cũng đã mổ cho trên 100 ca, với kết quả điều trị rất tốt và hầu hết bệnh nhân được tài trợ kinh phí điều trị từ Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ, các mạnh thường quân và Chi hội Hỗ trợ người nghèo của BVĐK Trung ương Cần Thơ.

Tin - ảnh: CÔNG TUẤN