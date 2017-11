Nỗi buồn của cầu thủ Long An sau trận cuối tại V-League 2017

Đội khách SXKT Cần Thơ tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, Nsi (2 bàn) và Sunday ghi bàn giúp SXKT Cần Thơ vượt qua Long An với tỉ số 3-2 (1 bàn gỡ của Long An do công của Đức Thịnh và Huỳnh Tấn Tài).