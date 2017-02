Sự cố 2 vé trùng số serie ở trận TP HCM - Long An

20/02/2017 00:03

Sau khi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, Chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh đã đích thân xuống sân để tổ chức bốc thăm 3 cặp vé trọn gói du lịch Thái Lan cho các khán giả mua vé vào xem đội đồng chủ sân Thống Nhất thi đấu. Đây là hành động Công Vinh tri ân các CĐV đã ủng hộ đội bóng trong thời điểm hiện nay.

Khán giả tố vé có số trùng serie với vé được công bố trúng thưởng

Với 3 cặp vé khứ hồi (6 vé) đi du lịch Thái Lan cho những người mua vé vào sân theo dõi trận đấu này, mỗi vé khứ hồi có giá khoảng 300-400 USD, nên tổng giá trị 6 vé mà Công Vinh dành tặng cho khán giả khoảng 50 triệu đồng.

Đại diện BTC làm việc cùng khán giả

Tuy nhiên một sự cố nhỏ đã xảy ra sau khi BTC công bố kết quả, đã xuất hiện hai tấm vé có số serie trùng nhau khiến cho BTC phải một phen “mướt mồ hôi” để giải quyết.

Theo như lời của một CĐV đến từ Long An - anh Trần Anh Tuấn, anh mua 100 vé để cho Hội CĐV Long An đến sân Thống Nhất cổ vũ cho đội nhà. Và trong số đó có một tấm vé trùng với kết quả mà BTC công bố, tuy nhiên theo giải thích của một đại diện CLB TP HCM thì do sơ xuất của bộ phận in ấn.

Sau khi làm việc, đại diện CLB TP HCM tặng thêm cho CĐV LA cặp vé khứ hồi đi Thái Lan.

Quang Liêm