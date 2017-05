Anh trút bom "tình yêu từ Manchester" để trả đũa IS

26/05/2017 10:08

Hình ảnh về những quả bom chuẩn bị được thả xuống vị trí của IS tại Trung Đông đã xuất hiện trên mạng xã hội hôm 25-5, sau đó được xác nhận bởi các quan chức không quân hoàng gia Anh (RAF) và Bộ Quốc phòng Anh.

Theo báo The New York Post, loại bom mà RAF sử dụng để tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở TP Manchester là bom laser dẫn đường Paveway IV. Chúng đã được vận chuyển lên máy bay của RAF tại căn cứ Akrotiri (Cyprus), chuẩn bị không kích các mục tiêu IS.

Các bức ảnh nhanh chóng được cư dân mạng xã hội chia sẻ. Thượng nghị sĩ Úc James McGrath viết trên Facebook: "RAF đang nhắm tới mục tiêu là tổ chức IS. Điều đó rất tốt".

Một cư dân Twitter nguyền rủa IS xuống địa ngục, trong khi một người khác nhấn mạnh: "Người Anh sẽ không quên thảm kịch và cũng sẽ không tha thứ cho những kẻ gây ra vụ khủng bố này".

Bom ghi dòng chữ "Love from Manchester" của RAF. Ảnh: THE NEW YORK POST

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ RAF trả đũa, một số người lại phản đối. Một cư dân Twitter viết: "Thật đáng buồn. Họ có nghĩ rằng 22 nạn nhân thiệt mạng muốn (RAF) thả bom như một hành động trả thù?".

Nhà bình luận chính trị Patricia Mac Bride cho rằng việc làm của không quân Anh là "đáng lo ngại và sai lầm".

Nam diễn viên Daniel Portman của phim "Game of Thrones" (Trò chơi vương quyền) phản ứng: "Làm vậy thì được gì? Tình yêu từ Manchester, chúng ta ném bom vào những người không liên quan tới vụ khủng bố?".

Trước đó, tối 22-5, Salman Abedi, 22 tuổi, cam kết trung thành với IS, đã đánh bom tự sát ở sân vận động Manchester Arena, giết chết 22 người và khiến nhiều người khác bị thương. Nhà chức trách đang tìm hiểu Abedi (sinh tại Anh) đã tới Libya hoặc một nơi nào đó ở Trung Đông để nhận lãnh nhiệm vụ từ IS.





Phạm Nghĩa (Theo The New York Post)