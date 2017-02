Mỹ: Tù nhân nổi loạn, bắt toàn bộ lính canh

02/02/2017 09:01

Sở Cải huấn và cảnh sát đang tham gia giải quyết vụ bạo loạn xảy ra ở nhà tù James T. Vaughn, TP Smyrna xảy ra hôm 1-2 (giờ địa phương). Theo đài NBC, các tù nhân chiếm được một toà nhà, cầm giữ 4 lính canh và 1 nhân viên tư vấn.

Phát ngôn viên cảnh sát bang Delaware Richard Bratz nói với phóng viên trong một cuộc họp báo rằng vào khoảng 14 giờ 30 phút, 1 trong số 5 con tin được thả, sau đó chuyển đến bệnh viện với thương tích không đe doạ đến tính mạng.

Sự cố bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút tại toà nhà C của nhà tù James T. Vaughn. Toà nhà này giam giữ hơn 100 tù nhân, gồm các phòng từ mức an ninh tối đa cho đến mức an ninh trung bình.

Các tù nhân bắt một trong những con tin đọc điều kiện do họ đưa ra thông qua điện thoại.

Lực lượng cứu hoả được triển khai tới hiện trường sau khi có khói bốc lên từ nhà tù. Hãng tin AP cho biết một số máy bay trực thăng cũng được nhìn thấy bay lượn phía trên.

