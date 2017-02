Sắc lệnh của ông Trump gây lo lắng

Sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tác động tiêu cực đến giáo dục đại học, khiến sinh viên quốc tế và các giáo sư công tác tại các trường đại học Mỹ hoang mang.

Ảnh hưởng giáo dục, kinh tế

Sau khi ông Trump ra lệnh tạm cấm công dân từ 7 quốc gia có đa số người Hồi giáo nhập cảnh hồi tuần trước, nhiều sinh viên quốc tế và giáo sư bị mắc kẹt ở nước ngoài. Nhiều người khác được cảnh báo không nên rời Mỹ vào thời điểm này. Đài NPR dẫn trường hợp nghiên cứu sinh Saira Rafiee không thể trở lại Trường ĐH TP New York (CUNY) sau khi về thăm nhà ở Iran. Hiện chưa rõ có bao nhiêu trường hợp bị mắc kẹt như thế nhưng Viện Giáo dục Quốc tế (trụ sở ở Mỹ) cho biết có hơn 17.000 sinh viên từ 7 nước trong “danh sách đen” nói trên đang theo học tại Mỹ.

Thống kê của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy sinh viên quốc tế đóng góp hơn 30,5 tỉ USD cho nền kinh tế nước này trong năm học 2014-2015. Vì thế, dư luận lo ngại sắc lệnh sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế đất nước về lâu dài. Theo Công ty Nghiên cứu College Factual, các trường đại học ở Mỹ có thể tổn thất đến 700 triệu USD/năm nếu sắc lệnh hạn chế nhập cư được thực thi lâu dài.

Ngoài ra, theo AP, du lịch Mỹ cũng sẽ bị tác động. Năm 2015, du khách nước ngoài chi tiêu tổng cộng 199 tỉ USD cho các dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, vé máy bay và nhiều hoạt động giải trí khác tại xứ sở cờ hoa.

Thung lũng Silicon sôi sục

Mục tiêu tiếp theo của ông Trump có thể khiến Thung lũng Silicon “ăn ngủ không yên”. Trang Bloomberg thông tin chính quyền mới đã soạn thảo một sắc lệnh nhằm cải tổ chương trình thị thực việc làm mà nhiều công ty công nghệ Mỹ đang dựa vào để tuyển dụng hàng chục ngàn nhân viên mỗi năm. Nếu được thực thi, sắc lệnh có thể buộc các đại gia như Apple, Microsoft, Amazon… thay đổi cách thức thu hút nhân tài.

Khi đó, họ sẽ phải ưu tiên tuyển dụng người lao động Mỹ. Nếu buộc phải tuyển lao động nước ngoài, họ chỉ chọn những vị trí được trả lương cao nhất. Dự thảo sắc lệnh trên ảnh hưởng đến nhiều chương trình thị thực, như H-1B, L-1, E-2, và B-1. Các công ty công nghệ thường sử dụng H-1B để tuyển dụng nhân tài từ nước ngoài khi không thể tìm được ứng viên phù hợp trong nước.

Một sắc lệnh về chương trình thị thực việc làm nói trên, nếu có, sẽ càng khiến quan hệ giữa ông Trump và lĩnh vực công nghệ thêm căng thẳng. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ lớn nhỏ đang phản đối mạnh mẽ sắc lệnh hạn chế nhập cư bị xem là gây hại cho họ. Tờ The Washington Post đưa tin hơn 115 công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon đồng loạt yêu cầu chính quyền ông Trump bãi bỏ sắc lệnh chống nhập cảnh.

Ngành công nghiệp gia công phần mềm Ấn Độ trị giá 150 tỉ USD cũng được dự báo gặp nhiều khó khăn nếu sắc lệnh siết chặt quy định thị thực ở Mỹ được ban hành. Để đối phó, theo Reuters, các lãnh đạo bộ phận công nghệ thông tin của Ấn Độ sẽ gặp nghị sĩ, giới chức của chính quyền ông Trump trong tháng 2 để kêu gọi duy trì chương trình H-1B mà New Delhi đang hưởng lợi.

Cuộc chiến pháp lý

Thẩm phán liên bang ở TP Seattle, bang Washington - ông James Robart – hôm 3-2 ra phán quyết tạm đình chỉ trên cả nước sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây không phải là cuộc chiến pháp lý đầu tiên nhắm vào sắc lệnh gây tranh cãi nêu trên nhưng là phán quyết có quy mô rộng nhất. Những phán quyết trước đó thường chỉ liên quan tới những cá nhân cụ thể. Được ký ban hành vào ngày 27-1, sắc lệnh của ông Trump gây hỗn loạn khi đột ngột tạm cấm công dân 7 nước Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, Yemen vào Mỹ trong vòng 90 ngày và tạm ngừng tiếp nhận người tị nạn trong vòng 120 ngày.

Phán quyết của thẩm phán Robart cho rằng bang Washington chịu thiệt hại do sắc lệnh của ông Trump - như sinh viên nước ngoài không thể quay lại Mỹ, nhiều doanh nghiệp (bao gồm hãng thương mại điện tử Amazon, công ty du lịch trực tuyến Expedia...) gánh tổn thất. Trong khi đó, lập luận “sắc lệnh nhằm giúp nước Mỹ an toàn hơn” do Nhà Trắng đưa ra bị thẩm phán Robart bác bỏ với lý do chưa có vụ tấn công nào trên đất Mỹ được thực hiện bởi các cá nhân đến từ 7 nước bị nêu tên.

Dù được Thống đốc Washington Jay Inslee mô tả là “thắng lợi cho bang” nhưng phán quyết của thẩm phám Robart chỉ tạm thời “đạp thắng” chính sách của ông Trump cho đến khi 2 phe thuận – chống sắc lệnh có cơ hội đưa ra lập luận đầy đủ tại tòa hoặc chính phủ liên bang giành được quyết định hoãn thi hành phán quyết, theo báo The New York Times. Đài BBC cho biết muốn có kết quả đó, Bộ Tư pháp Mỹ phải kiến nghị hủy bỏ phán quyết của thẩm phán Robart và Tòa án Tối cao sẽ có quyết định cuối cùng. Đó dường như là đối sách của chính quyền ông Trump. Trong tuyên bố ngày 3-2, Nhà Trắng nhấn mạnh: “Vào lúc sớm nhất có thể, Bộ Tư pháp sẽ kiến nghị hủy bỏ phán quyết sỉ nhục này và bảo vệ sắc lệnh hợp pháp cũng như phù hợp của tổng thống”.

Cuộc chiến pháp lý xoay quanh sắc lệnh đầy tranh cãi của ông Trump nhiều khả năng cũng sẽ “rối như canh hẹ”. Chỉ vài giờ trước phán quyết Seattle, thẩm phán liên bang Nathan Gorton ở TP Boston, bang Massachusetts lại không chịu gia hạn phán quyết cấm bắt giữ hoặc trục xuất những người nước ngoài đã được cấp thị thực vào Mỹ. Lệnh cấm chỉ áp dụng cho Massachusetts nêu trên hết hạn vào ngày 5-2. Không chỉ Washington và Massachusetts, tòa án tại các bang Virginia, New York, Massachusetts, Michigan, Hawaii... cũng sẽ phân xử các vụ kiện nhằm vào sắc lệnh của ông Trump. Theo báo USA Today, đã có 16 tổng chưởng lý các bang – đều là thành viên Đảng Dân chủ - ra tuyên bố chung “quyết chiến” với sắc lệnh của ông Trump. .

Mỹ Nhung