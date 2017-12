Tàn quân IS "trốn về lãnh thổ chính phủ Syria kiểm soát"

28/12/2017 23:58

Hôm 27-12, tướng Felix Gedney, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược và hậu cần cho liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad - Iraq: "Một số lượng các tay súng IS đang di chuyển về phía Tây Syria. Chúng di chuyển qua vùng lãnh thổ chính phủ kiểm soát mà không vấp phải trở ngại nào. Chế độ (Tổng thống Bashar al-Assad) dường như không sẵn sàng hoặc không thể đánh bại IS bên trong biên giới của họ".

Theo đài ABC News, các khu vực gần thủ đô Damascus do chính phủ Syria kiểm soát cách xa phạm vi hoạt động của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, vì vậy các tay súng IS có thể tự do triển khai nhiệm vụ.

Tướng Gedney cho biết liên quân Mỹ sẽ không truy đuổi những tay súng này bởi chúng đi qua khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria.

"Liên minh vẫn cam kết thực hiện sứ mệnh tại Syria cho đến khi IS không còn là mối đe doạ và tiến trình hòa bình diễn ra nhằm đảm bảo sự ổn định lâu dài" – ông Gedney nói.

Hôm 27-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter về chiến dịch quân sự chống IS thành công ở Syria. Tuần trước, Thủ tướng Anh Theresa May cũng tuyên bố IS đã bị "nghiền nát".

Liên quân Mỹ ước tính IS hiện còn khoảng 1.000 tay súng ở Iraq và Syria, giảm so với 3.000 tên chỉ cách đây 3 tuần. Các quan chức Washington thừa nhận IS vẫn là một mối đe dọa và chúng sẽ tiếp tục hoạt động ở Iraq và Syria cũng như âm mưu tấn công các nước phương Tây.

Trong khi đó, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov, hôm 27-12 nói với báo Komsomolskaya Pravda rằng lực lượng Mỹ đang "huấn luyện các tay súng từng là thành viên IS tại một căn cứ quân sự ở Tanf, gần biên giới chiến lược với Iraq nhằm gây bất ổn cho Syria".

"Chúng giờ đây gọi mình là Quân đội Syria Mới hoặc sử dụng những cái tên khác" – ông Gerasimov khẳng định và cho biết thêm Mỹ đã đưa 400 tay súng từ TP Al-Shaddadi do người Kurd kiểm soát tới căn cứ ở Tanf để đào tạo.

Tuy nhiên, Washington bác bỏ cáo buộc, đồng thời kêu gọi Syria và Nga làm nhiều hơn để quét sạch tàn dư của IS.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov. Ảnh: REUTERS

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, ABC News, Newsweek)