Thổ Nhĩ Kỳ không kích ở Syria, cố vấn Mỹ thiệt mạng?

25/01/2018 17:03

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25-1, đây là một phần của chiến dịch "Nhành Olive" do Ankara phát động để chống lại lực lượng người Kurd mà nước này xem là khủng bố ở nước láng giềng Syria. Chiến dịch nói trên do lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Quân đội Syria Tự do (FSA) khởi động ở thị trấn Afrin tại Syria vào ngày 20-1.

Còn trong các cuộc không kích mới nhất ở Manjib, theo các nguồn tin, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã phá hủy một trong những trụ sở quan trọng của YPG. Truyền thông Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd cùng cho hay không quân và bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các khu vực Manbij và Tell-Abiad ở tỉnh Aleppo.

Tuy nhiên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không xác nhận cũng như bác bỏ thông tin này.



Đáng nói là PYD và YPG đều lực lượng do Mỹ hậu thuẫn, còn cách Afrin khoảng 100 km có lực lượng đặc biệt Mỹ triển khai.



Khói bốc lên từ thị trấn Afrin sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khu vực này hôm 20-1. Ảnh: Reuters

Các máy bay chiến đấu F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích vào những vị trí của PYD tại biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, báo Pravda.ru (Nga) hôm 25-1 dẫn nguồn tin ở Syria cho biết 2 cố vấn quân sự Mỹ đã thiệt mạng ở thị trấn Afrin sau chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một thông điệp do kênh Telegram đăng tải nói rằng 2 cố vấn quân sự Mỹ bị thiệt mạng tại vùng ngoại ô thị trấn Afrin trong các cuộc không kích do không quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng hoặc xác nhận.



Chiến dịch "Nhành Olive" được Ankara phát động từ ngày 20-1 đã tiêu diệt 260 tay súng IS, thành viên Đảng Công nhân người Kurd (KWP), PYD cùng với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Phạm Nghĩa (Theo Trend, Pravda.ru)