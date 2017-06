Thủ tướng Hun Sen tự tin

05/06/2017 21:44

"Rõ ràng là đảng cầm quyền vẫn sẽ tiếp tục chiếm đa số ghế tại quốc hội và tiếp tục lãnh đạo chính phủ. Cuộc bầu cử năm 2018 sẽ không khác biệt nhiều với cuộc bỏ phiếu này" - ông Hun Sen viết trên mạng xã hội Facebook.



Cuộc bầu cử nói trên được dư luận đánh giá là phép thử đối với quyền lực của ông Hun Sen, hiện là Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Trong mấy tuần qua, Thủ tướng Campuchia nhiều lần lên tiếng cảnh báo nguy cơ nội chiến nếu CPP không còn nắm quyền trong năm tới.

Thủ tướng Hun Sen bỏ phiếu tại tỉnh Kandal hôm 4-6 Ảnh: REUTERS

Theo kết quả sơ bộ không chính thức, Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) đối lập giành được khoảng 46% số phiếu bầu, so với hơn 51% của CPP. Dù kết quả không được như hy vọng ban đầu (60% phiếu bầu), CNRP vẫn tuyên bố hài lòng. "Đây là thắng lợi lớn đối với CNRP" - phát ngôn viên CNRP Yim Sovann khẳng định với báo giới. Trong khi đó, ông Monovithya Kem, thành viên cao cấp của CNRP, khẳng định với Reuters rằng tỉ lệ 46% số phiếu hiện nay đồng nghĩa với tỉ lệ ít nhất 56% vào năm 2018. Phe đối lập có lý do để lạc quan: Nếu tỉ lệ trên không có gì thay đổi, họ sẽ kiểm soát khoảng 500/1.646 phường - xã, so với con số 40 cách đây 5 năm.

Cuộc bầu cử hôm 4-6 diễn ra suôn sẻ với 89,52% cử tri bỏ phiếu và được các nhà quan sát đánh giá là ít xảy ra sai sót. Kết quả chính thức dự kiến được công bố ngày 25-6.

Lục San