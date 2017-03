Tình bạn hiếm có giữa ông Bush và bà Obama

03/03/2017 16:13

Đôi bạn thân này vẫn thường được chụp ảnh cùng nhau tại các sự kiện trang trọng.

Bức ảnh chụp bà Obama ôm ông Bush tại lễ khai trương Thư viện Quốc gia Smithsonian về Lịch sử và Văn hóa Mỹ - Phi vào tháng 9-2016 đã khiến dư luận một phen xôn xao về sự thân thiết giữa họ.

Tờ The New York Times gọi khoảnh khắc này là "cái ôm được toàn thế giới nhìn thấy".

Trả lời phỏng vấn tạp chí People mới đây, ông Bush đã lý giải nguyên nhân của mối quan hệ hiếm có bất chấp tuổi tác và khác biệt chính trị này.

"Khi tôi nhìn thấy cô ấy, đó là cảm giác của sự yêu mến thật sự. Có vẻ như cô ấy thích sự hài hước của tôi. Bất kỳ ai thích tính hài hước của tôi, tôi đều thích người đó ngay lập tức" - tổng thống thứ 43 của Mỹ vui vẻ chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Khoảnh khắc thân mật của ông George W. Bush và bà Michelle Obama. Ảnh: REUTERS

Đôi bạn này thường ngồi cạnh nhau trong các sự kiện lớn, như lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng về phía cảnh sát ở TP Dallas, bang Texas vào tháng 7-2016, lễ tang của cựu đệ nhất phu nhân Nancy Reagan vào năm ngoái, lễ kỷ niệm 50 năm “Ngày chủ nhật đẫm máu” ở Selma, Alabama vào năm 2015...

"Tôi không thể nhớ hết mình còn ngồi cạnh cô ấy trong dịp nào nữa nhưng tôi thường hay nói đùa và cô ấy có vẻ thích thú với điều đó. Tôi chỉ chọc ghẹo cô ấy một chút và luôn vui vẻ. Và chúng tôi rất quý mến nhau..." - ông Bush nói thêm.

Ngoài ra, họ còn có chung niềm đam mê trong việc giúp đỡ những cựu binh Mỹ. Được biết, số tiền thu được từ quyển sách mới ra mắt của ông Bush, quyển "Portraits of Courage: A Commander in Chief's Tribute to America's Warriors" (tạm dịch: Chân dung của lòng dũng cảm: Sự kính trọng của một tổng tư lệnh với các chiến binh Mỹ), sẽ được quyên tặng để giúp đỡ các cựu binh.

Trong khi đó, bà Obama giúp thành lập sáng kiến Joining Forces với TS Jill Biden, vợ cựu phó Tổng thống Joe Biden, để ủng hộ các quân nhân.

Bảo Hạnh (Theo CNN, Today.com, Straits Times)