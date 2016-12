Trí tuệ nhân tạo vào phòng họp

31/12/2016 21:04

Theo bà Popcorn, người lao động bắt đầu tìm đến “thuốc thông minh”, thay vì cà phê, với hy vọng cải thiện được sức chịu đựng về thể chất và tinh thần. Xu hướng này sẽ dần phổ biến bởi robot đang cướp đi công việc của con người, trong đó không loại trừ cả công việc trí óc. Để cạnh tranh, người lao động giờ đây chỉ còn cách phải làm việc chăm chỉ và nhiều hơn.

Nghiên cứu của Trường ĐH Oxford (Anh) cho thấy 47% công việc ở Mỹ có nguy cơ bị thay thế. “Chúng ta sẽ nhờ ai làm công việc nghiên cứu của mình? Một máy tính nhận thức hay con người? Lỗi mà con người gây ra là thảm họa… nhưng robot thì không có sai sót” - bà Popcorn đặt vấn đề.

Nhà tương lai học Faith Popcorn (ngồi) cùng các cộng sựẢnh: Faith Popcorn

Một lựa chọn dành cho những ai không muốn làm đồng nghiệp với robot là làm việc tự do - một xu hướng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong năm 2017. Theo bà Popcorn, điều này thể hiện rõ qua việc một số công ty lớn thiết kế phòng làm việc ngày càng ít ghế ngồi hơn so với số lượng nhân viên. Hiện tại, đối tượng người làm việc này chiếm khoảng 1/3 lực lượng lao động Mỹ và ước tính tạo ra doanh thu khoảng 1.000 tỉ USD, theo một cuộc khảo sát được công bố vào đầu mùa thu năm nay của Nghiệp đoàn Lao động Tự do và Nền tảng Upwork (Mỹ).

Sức ép ngày càng tăng của công việc khiến cảm xúc có thể được bộc lộ nhiều hơn tại nơi làm việc. Trước đây, cảm xúc ít khi chen chân vào môi trường làm việc do phần lớn lãnh đạo là nam giới. Mọi thứ giờ đã thay đổi bởi sự trỗi dậy của phụ nữ. “Nỗi lo về tương lai xuất hiện nhiều hơn, bên cạnh tình trạng mệt mỏi liên quan đến công việc. Chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều cảm xúc hơn ở nơi làm việc” - bà Popcorn cho biết. Theo kênh CNBC (Mỹ), nhà tương lai học này cũng dự báo về sự phổ biến của những căn phòng giúp nhân viên xả stress ngay tại công ty. Theo bà Popcorn, nhân viên không có chỗ nghỉ ngơi trong thiết kế không gian làm việc mở như hiện nay - một điều không có lợi cho tinh thần người lao động. “Họ có cảm giác như bị giám sát 24/7” - bà giải thích.

Sẽ làm việc 24 giờ/ngày? Một dự báo đáng chú ý nữa của bà Popcorn là ranh giới giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi sẽ không còn. Người lao động có thể sẽ làm việc 24 giờ/ngày khi công nghệ hiện đại cho phép hoạt động giao tiếp, liên lạc diễn ra liên tục và không bị giới hạn về vị trí địa lý.

Xuân Mai