Viện trợ không phải là từ thiện

25/12/2017 02:00

Trên thực tế, kết quả bỏ phiếu này không thay đổi được gì nhiều. Chính quyền ông Donald Trump sẽ tiếp tục kế hoạch dời đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem. Tiến trình hòa bình đang hấp hối sẽ hấp hối tiếp.



Bất chấp mọi lời đe dọa của ông Donald Trump, Mỹ sẽ không cắt viện trợ và hỗ trợ với các nước đã bỏ phiếu chống mình. Đó là vì ông - hay ít nhất là những người biết cân nhắc xung quanh ông - hiểu rõ rằng những gói viện trợ và hỗ trợ cũng nhằm củng cố lợi ích quốc gia Mỹ.

Viện trợ và hỗ trợ nước ngoài không phải là tiền từ thiện. Nó rất quan trọng với an ninh của Mỹ cũng như của đồng minh và đối tác nước này. Chúng ta góp sức thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, an ninh và cứu trợ nhân đạo ở nhiều quốc gia, qua đó muốn bảo đảm những vấn đề của các nước này không phình to ra toàn khu vực - khi ấy, Mỹ có thể phải mất nhiều máu và của cải hơn để giải quyết. Người Mỹ thường giúp đỡ người khác vì đó là việc nên làm, như cứu trợ sau thảm họa thiên nhiên, đại dịch, nạn đói hay nội chiến. Khi làm như vậy, một cách gián tiếp Mỹ cũng được lợi về danh tiếng toàn cầu và ảnh hưởng.

Một người Palestine tại Dải Gaza xem truyền hình đưa tin xung quanh cuộc bỏ phiếu của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc về nghị quyết liên quan đến Jerusalem hôm 21-12 Ảnh: REUTERS

Thế nhưng, cuộc bỏ phiếu nêu trên vẫn có ảnh hưởng rất nhiều. Nó cho thấy sau tuyên bố về Jerusalem của ông Donald Trump, rất khó để đưa các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine về đúng quỹ đạo. Chúng ta phải nhìn nhận rằng giải pháp 2 nhà nước vốn đã xa vời nay lại càng mờ mịt. Cuộc bỏ phiếu cũng cô lập và làm Mỹ ngượng nghịu hơn bao giờ hết. Phàn nàn chi phí cho NATO, rút lui khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, bỏ rơi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, có ý đồ xé bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran và nay là chuyện này. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, nước Mỹ ngày càng cô độc.

Nên nhớ rằng đặc quyền phải đi kèm trách nhiệm và sự tôn trọng cần được vun đắp. Liên Hiệp Quốc không phải là một câu lạc bộ đồng quê của ông Donald Trump. Đó là một tổ chức bao gồm các quốc gia có chủ quyền và cũng có quyền bày tỏ nguyện vọng như Mỹ.





John Kirby, chuẩn đô đốc về hưu kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ