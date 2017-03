9 trẻ mầm non bị bạo hành được chuyển trường

16/03/2017 13:23

Trưa 16-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp, cho biết ngay trong sáng 16-3, ông đã cùng với phòng chuyên môn, tổ mầm non đến ngay nhóm trẻ có bảo mẫu bạo hành trẻ. Nhóm trẻ này do phường quản lý nên cấp phép hay giải thể phải do phường trả lời mới chính xác.

Khi Phòng GD-ĐT kiểm tra thấy nhóm trẻ xập xệ, không đảm bảo an toàn nên đề xuất phường đóng cửa ngay trong sáng nay, có thể là không cho phép hoạt động trở lại.

Ông Thủy nói nhóm trẻ này hiện tại đang trông giữ 9 cháu. Ngay trong hôm nay, Phòng GD-ĐT hướng dẫn phụ huynh đưa cả 9 cháu này sang Trường MN Anh Đào đảm bảo chỗ học rộng rãi, an toàn cho các cháu, để phụ huynh an tâm. Trong ngày mai, 17-3, phòng sẽ tiếp tục tìm hiểu nhu cầu phụ huynh, nhằm bố trí chỗ học thuận tiện, an toàn, lâu dài cho từng bé.

Cơ sở giữ trẻ mầm non tư đã đóng cửa trong sáng 16-3 sau khi bị tố cáo bạo hành các bé.

Trước đó, trong sáng 16-3, một clip đưa lên mạng ghi lại cảnh 2 bảo mẫu tại một điểm giữ trẻ trên đường Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp), đánh liên tục vào đầu, mặt, tống thức ăn thô bạo vào miệng trẻ cùng với các hành vi đè ngửa, kẹp đầu các cháu bé.

Theo ông Vũ Đức Hiếu (hàng xóm của điểm giữ trẻ), điểm giữ trẻ này hoạt động khoảng 8 năm nay. Nhiều lứa trẻ được gửi đến đây nhưng ông không để ý nên không thấy điều bất thường.

Ông Hiếu kể, sau khi thông tin trên mạng phản ánh, công an phường đã tới mời các bảo mẫu về trụ sở cơ quan chức năng, các em nhỏ cũng được lực lượng công an phường chở đi.

Một cán bộ phường xác nhận vụ việc xảy ra tại địa phương, hiện công an phường đang lấy lời khai, điều tra. Theo cán bộ này, toàn bộ 9 bé được gửi giữ tại cơ sở này đã được phường chuyển đi. Trong đó, 2 trẻ được bố mẹ đến đón, 7 trẻ được đưa vào điểm giữ trẻ mầm non đạt chuẩn của phường.

Lực lượng chức năng đang lấy lời khai người của điểm giữ trẻ.

Đặng Trinh-Q.Chiến