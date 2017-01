Giám đốc công an TP HCM nói chuyện truy quét tội phạm

23/01/2017 17:06

Phóng viên: Ông có thể khái quát những khó khăn, thách thức mà công an TP HCM gặp phải trong năm qua?

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM: Có thể nói năm 2016 là một năm đầy nỗ lực của chiến sĩ, cán bộ Công an TP HCM.

Tuy nhiên, hoạt động về tội phạm hình sự vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn và phát sinh nhiều nguy cơ, thách thức mới. Tôi nhận thấy băng nhóm chuyên nghiệp không còn manh động như trước, chúng đã co cụm và chuyển sang núp bóng doanh nghiệp, như dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi…

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM.

Về tội phạm giết người, cố ý gây thương tích đã giảm nhưng lại liều lĩnh hơn. Nói một cách dễ hiểu là có những vụ án giết người xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong sinh hoạt.

Tội phạm về ma túy vẫn diễn biến rất phức tạp. Xuất hiện nhiều loại ma túy mới. Đặc biệt, nhiều đối tượng trang bị vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt hoặc thanh toán lẫn nhau.

Các loại tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm có dấu hiệu phức tạp hơn về tính chất, quy mô hoạt động và tận dụng triệt để lợi dụng các phương tiện kỹ thuật, công nghệ cao để hoạt động, gây nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh, xử lý.

- Vậy lực lượng Công an TP HCM đã có những biện pháp gì để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn?

Nhìn lại năm qua tôi nhận thấy thuận lợi lớn nhất của lực lượng CA TP HCM chính là luôn được sự quan tâm sâu sát của Thành uỷ TP HCM, lãnh đạo Bộ Công an và đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của quần chúng nhân dân.

Chúng tôi đặt mục tiêu hàng đầu là công tác xây dựng lực lượng CA TP HCM trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm xác định chính là cán bộ chỉ huy các đơn vị, công an địa phương. Cụ thể, năm qua đã hai lần triệu tập toàn bộ trưởng công an các phường, xã, thị trấn của 24 quận, huyện để quán triệt cụ thể từng nội dung nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Công an TP HCM chú trọng đến việc đổi mới các biện pháp công tác nghiệp vụ. Đã nghiên cứu và triển khai hàng loạt các giải pháp công tác vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa về lâu dài như nâng chất lượng công tác nắm tình hình, phân tích kỹ về địa bàn.

Cụ thể, ngoài việc cho lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra công khai, chúng tôi còn bố trí lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm theo mô hình mới phù hợp với công tác đấu tranh trực diện các loại tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp, cướp giật nơi công cộng, trên các khu vực trọng điểm TP.

Đặc biệt, các địa phương triển khai lắp đặt bổ sung hệ thống camera quan sát an ninh trật tự tại các khu vực, địa bàn, tuyến đường đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Bước vào năm mới 2017, Công an TP HCM có những kế hoạch, biện pháp công tác mới nào để giữ bình yên cho nhân dân?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng công an cơ sở, với nhiều giải pháp về chất lượng công tác, đạo đức, tác phong người công an cơ sở chính quy, hiện đại, thân thiện. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc công an tiếp xúc với dân.

Công an TP HCM sẽ là đơn vị đi đầu trong thực hiện đề án xây dựng TP thông minh, nhất là trong việc kiểm soát chặt các loại tội phạm và giao thông đô thị; sẽ nghiên cứu và tham mưu việc thực hiện kết nối hệ thống camera trên địa bàn thành phố về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm mô hình cảnh sát đặc nhiệm một cấp, nhằm phát huy hiệu quả cao nhất trong đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp.

Trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Công an thành phố đã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm

Tết Nguyên đán đã gần kề, ông có gì khuyến cáo để việc vui chơi Tết của người dân diễn ra an toàn?

Chúng tôi hứa trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Công an TP HCM đã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP để nhân dân hưởng không khí yên bình, vui vẻ năm mới.

Công an thành phố cũng rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện cho Công an TP HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Nhân dịp xuân về, tôi xin kính chúc bạn đọc Báo Người Lao Động một năm mới hạnh phúc, an khang, vạn sự như ý.

Năm 2016, Công an TP HCM đã kéo giảm 799 vụ phạm pháp hình sự so với năm 2015 (-13,31%). Các loại án cướp, cướp giật, trộm cắp đều được kéo giảm từ 11 đến 30%. Điều tra khám phá đạt tỷ lệ 70,75% số vụ phạm pháp hình sự xảy ra; triệt phá, xử lý 191 băng nhóm tội phạm có tổ chức nguy hiểm.

LÊ PHONG thực hiện