Hai thanh niên đạp, đánh liên tục vào mặt một phụ nữ

04/06/2017 19:29

Chiều 4-6, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đang triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ vụ gây rối trật tự vừa xảy ra trên địa bàn.

Hai thanh niên xông vào nhà hành hung bà Hường. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30-5, bà Nguyễn Thị Hường (SN 1974; trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành) đang đứng trước cổng nhà thì bất ngờ bị 2 thanh niên xông vào đánh liên tục vào mặt, đầu, đạp vào người. Bị tấn công, bà Hường tháo lui vào sân nhà nhưng 2 thanh niên vẫn không buông tha. Phát hiện sự việc, một số người dân định vào can ngăn nhưng bị 2 thanh niên đuổi đánh.



Khi 2 thanh niên bỏ đi, người dân mới gọi điện báo cho các cơ quan chức năng, đồng thời đưa bà Hường đi cấp cứu trong tình trạng bị đánh thâm tím khắp người.

Được biết, bà Hường là chủ của một nhà xe hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhiều người cho rằng khả năng do cạnh tranh trong làm ăn nên bà Hường bị đối thủ thuê côn đồ đánh dằn mặt. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của gia đình bà Hường ghi lại.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Yên Thành đã xác định được danh tính các đối tượng liên quan.

Hải Vũ