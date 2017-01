Lâm tặc quá lộng hành!

17/01/2017 22:02

Những ngày giáp Tết, Tây Nguyên lại “nóng” tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép.

Có tổ chức, manh động

Ngày 16-1, đại tá Nguyễn Hữu Lương - Trưởng Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk - cho biết đang điều tra vụ vận chuyển gỗ lậu, ngăn cản lực lượng chức năng. Liên quan đến vụ việc này, theo ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Yók Đôn (huyện Buôn Đôn), rạng sáng 10-1, lực lượng kiểm lâm VQG phối hợp với Công an huyện Buôn Đôn phát hiện xe tải có dấu hiệu chở gỗ lậu trên Tỉnh lộ 1. Cơ quan chức năng truy đuổi liền bị một số đối tượng chạy xe máy cản đường nên phải huy động thêm lực lượng mới bắt được xe chở gỗ lậu cùng các xe máy ngăn cản. “Các đối tượng đầu nậu, vận chuyển thường có tiền án, tiền sự, hoạt động có tổ chức và manh động. Thông thường, mỗi xe tải vận chuyển gỗ lậu sẽ có hàng chục xe máy theo sau nhằm do thám và cản đường lực lượng chức năng. Nếu bị bắt giữ, các đối tượng này sẵn sàng chống trả, tẩu tán tang vật. Có rất nhiều vụ lâm tặc quá manh động nên lực lượng kiểm lâm đành phải buông” - ông Tùng nói.

Nhóm lâm tặc cản trở lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Yók Đôn bắt gỗ lậu Ảnh: Cao Nguyên

Trước đó, tại tiểu khu 687B (lâm phần thuộc Ban Quản lý rừng Hòa Bắc - Hòa Nam của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cũng xảy ra vụ lâm tặc tấn công, uy hiếp cán bộ quản lý rừng nhằm giải cứu đồng bọn. Ông Trần Văn Lương, Phó Ban Quản lý rừng Hòa Bắc - Hòa Nam, kể: “Khi phát hiện một nhóm lâm tặc đang khai thác gỗ trái phép, tổ tuần tra vây bắt được 1 đối tượng. Sau đó, một nhóm gần 10 người quay lại mang theo hung khí và 1 can xăng bao vây tổ công tác, dọa đốt, đồng thời yêu cầu thả đối tượng bị bắt. Chúng giật được chìa khóa, mở còng tay, đưa đối tượng bị bắt trốn thoát. Chưa hết, nhóm này còn mang nhiều hung khí quay lại tấn công, tổ tuần tra phải trốn vào rừng”.

Lực lượng chức năng huyện Ia Grai và Đồn Biên phòng Ia Chía (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ 5 xe chở gỗ lậu tại địa bàn xã Ia Chía. Trong khi đang lập biên bản, lâm tặc đã huy động khoảng 20 người tấn công để cướp lại phương tiện, tang vật vi phạm. Trước tình huống nguy cấp, lực lượng Bộ đội Biên phòng phải bắn chỉ thiên làm các đối tượng bỏ chạy, cả 5 xe gỗ sau đó đã bị bắt lại với tổng khối lượng lên trên 76 m³ gỗ từ nhóm I đến nhóm V.

Trước đó, 5 cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai phát hiện lâm tặc đang vận chuyển gỗ trái phép trên sông, đoạn qua địa phận xã Krông Năng, huyện Krông Pa, nên yêu cầu kiểm tra thì bị chúng dùng hung khí tấn công làm 2 kiểm lâm bị thương.

Đe dọa, khủng bố tinh thần

Anh Đinh Việt Hồng, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Krông Pa, cho biết các kiểm lâm thường bị lâm tặc tấn công bằng gạch đá, thậm chí dùng điện chích. “Còn việc nhắn tin, gọi điện đe dọa xảy ra như cơm bữa” - anh Hồng nói.

Nhà anh Nguyễn Văn Hào, cán bộ Đội Kiểm lâm cơ động số 2 (VQG Yók Đôn), nhiều lần bị ném đá, nhớt. Ngoài ra, lâm tặc còn nhắn tin dọa lấy mạng con gái anh. Cách đây hơn 2 tháng, nhận được thông tin có xe chở gỗ lậu nên các kiểm lâm viên bám theo để xử lý. Khi phát hiện kiểm lâm, nhóm lâm tặc cầm dao dài hơn 1 m đến đe dọa. Chưa dừng lại, chúng còn đánh anh Hào bị thương.

Chị Nguyễn Thị Phương (vợ anh Hào) tâm sự: “Nhiều lần chứng kiến lâm tặc đánh chồng ngay trước cổng nhà. Nghề của chồng nguy hiểm nhưng anh yêu nó nên vẫn cố làm. Thường xuyên bị nhắn tin đe dọa nên mỗi khi ra đường là tôi nhìn trước ngó sau xem có ai theo không”.

Ông Phạm Tuấn Linh, Phó Giám đốc VQG Yók Đôn, cho biết tình trạng chống người thi hành công vụ, ngăn cản lực lượng kiểm lâm diễn ra thường xuyên. Trong khi đó, phần lớn kiểm lâm viên đều có gia đình ở quanh vùng, thường xuyên bị đe dọa nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo vệ rừng.

Đào tạo võ thuật cho kiểm lâm Ông Lâm Văn Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai (Gia Lai), cho rằng kiểm lâm cần được đào tạo võ thuật. “Lực lượng kiểm lâm thường xuyên phải làm việc trong điều kiện đêm tối, hẻo lánh nên khi bị tấn công sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt, khi lâm tặc có số lượng lớn, hung hãn thì cần chọn biện pháp an toàn rồi mới tính đến việc xử lý theo pháp luật. Đào tạo để mỗi cán bộ bảo vệ rừng đều biết phòng vệ là tốt nhất” - ông Long nói.

Cao Nguyên - Hoàng Thanh - Đình Thi