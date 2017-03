Quán bia, quán ăn tại Hà Nội đua nhau lấn chiếm vỉa hè

06/03/2017 06:39

Một cửa hàng kinh doanh tại ngã tư Sở để xe máy tràn lan ra vỉa hè

Một ngày sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các lực lượng liên quan phải xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để lập trật tự nếp sống văn minh đô thị, theo ghi nhận của Báo Người Lao Động tối ngày 5-3, nhiều tuyến phố tại Thủ đô vẫn còn nhiều trường hợp kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ như: Kim Giang, Thái Hà, Khâm Thiên... Đặc biệt, tại khu phố Thượng Đình, nhiều quán bia hơi, quán nhậu để xe lấn chiếm vỉa hè, thậm chí cả dưới lòng đường.

Một quán nhậu để tràn ra vỉa hè ngay cạnh trụ sở một công an phường

Tại khu phố cổ, tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè phố diễn ra tràn lan: Đường Thành, Phùng Hưng, Trần Phú... Lực lượng cảnh sát khu vực cũng thường xuyên kiểm tra song sau đó tình trạng lấn chiếm lại tái diễn.

Qua quan sát, tối ngày 5-3, tại tuyến phố Tây Sơn, một số người dân đã tự giác thuê thợ tự phá dỡ bậc thềm lên xuống vi phạm vỉa hè. Người dân cho biết lực lượng công an phường đã đi nhắc nhở từng hộ gia đình vi phạm phải tự phá dỡ.

Một quán nhâu trên đường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) không còn chừa lối cho người đi bộ

Được biết, theo quy định của TP, chỉ những vỉa hè có chiều rộng từ 2,5 m trở lên mới đủ điều kiện sắp xếp phương tiện xe máy. Vì thế, những vỉa hè nhỏ hơn 2,5 m thì phải dành cho người đi bộ.

Trước đó, tại Hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn trật tự giao thông, trật tự đô thị của Hà Nội ngày 4-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thời còn làm Giám đốc Công an TP Hà Nội, ông thống kê hơn 180 quán bia vỉa hè thì trên 150 quán bia có công an đứng đằng sau. Bên cạnh đó, phần lớn những điểm trông giữ xe trong TP đều có người nhà của lãnh đạo.

Một hộ kinh doanh trên đường Khương Đình để 2 hàng xe trên vỉa hè

Để cả xe ô tô dưới lòng đường hẹp

Tại phố cổ, quán bia hơi cũng buôn bán tràn lan ra vỉa hè, thậm chí tận dụng lòng đường làm chỗ để xe cho khách

Một gia đình tại phố Tây Sơn (quận Đống Đa) thuê thợ về tự tháo dỡ phần vi phạm vỉa hè

Ninh Cơ-Thành Đạt