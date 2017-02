TP HCM: Bàng hoàng phát hiện bố mẹ tử vong, em gái nguy kịch

23/02/2017 14:28

Ngày 23-2, Công an quận 7 đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra làm rõ vụ 3 người trong một gia đình thương vong tại hẻm 128 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, do không thấy ông Phan Hoàng L. (SN 1963) đến công ty bảo vệ ca trực nên công ty này cử nhân viên đến nhà ông xem xét. Khi đến nơi, người này thấy cửa nhà ông L. đóng kín nên bỏ về.

Người dân trong khu vực bàng hoàng trước mất mát lớn lao của gia đình ông L.

Khoảng 11 giờ trưa, một nhân viên khác đến nhà ông L. tiếp tục kiểm tra lý do vì sao ông L. đột nhiên nghỉ việc không thông báo. Nghi có chuyện không lành, người này định đến phá cửa nhưng người dân không cho.

Sau đó, con trai ông L. mở cửa vào trong thì tá hỏa khi chứng kiến ông L. cùng vợ là bà Phạm Thị L. (SN 1962) tử vong trên giường ở lầu 1. Riêng con gái ông L. là em Phan Ngọc N. (SN 2000, học sinh lớp 11) đang thoi thóp nên được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an quận 7 phối hợp với phóng nghiệp vụ Công an TP HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, bà L. chuyên bán đồ ăn sáng cho công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận nên trong nhà trữ nhiều than đá dùng để nấu nướng. “Có thể do nấu than đá trong căn nhà đóng kín cửa nên các nạn nhân bị ngạt khí dẫn đến tử vong”, một người dân nói.

Tin - ảnh: Sỹ Hưng