Vụ cháy nhà, 4 người trong gia đình tử vong: Bộ Công an hỗ trợ điều tra

Chiều 26-2, Văn phòng Chính phủ đã phát thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại số nhà 84/31 đường 30/4, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Công an khám nghiệm bên trong căn nhà bị cháy ở đường 30/4, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho gia đình các nạn nhân, sớm khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, các cơ quan chức năng của tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và theo tinh thần công điện chỉ đạo của Chính phủ.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết Bộ Công an đã vào cuộc hỗ trợ Công an Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến anh Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long), vợ là chị Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, quê Bến Tre) cùng hai con là Hồ Bảo Châu (3 tuổi) và Hồ Gia Bảo (9 tuổi) tử vong.

Cả gia đình anh Diệp thuê căn nhà trên cách đây vài tháng. Vào buổi trưa, cả nhà tổ chức sinh nhật cho cháu Gia Bảo. Theo một người hàng xóm sống ở nhà đối diện, khoảng 0 giờ 50 phút cùng ngày, hàng xóm phát hiện lửa bùng lên ở nhà anh Diệp nên đập cửa kính, dội nước nhưng không vào được bên trong.

Ngay sau đó, xe cứu hỏa đến hiện trường. Cửa chính bị khóa nên mọi người phải phá để vào nhà. Đến 1 giờ 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Một chiến sĩ công an kể: “Ngay khi mở cửa, cảnh sát PCCC thấy cháu Bảo nằm chết dưới sàn nhà, có vẻ muốn thoát ra ngoài nhưng đuối sức và chết vì ngạt khói. Ở giữa nhà là thi thể chị Yến bị cháy ở vùng chân. Chị chết sát bên đứa con 3 tuổi. Gần cầu thang dẫn lên gác là thi thể anh Diệp. Trong nhà, chỉ một khu vực bị cháy với nhiều vật dụng như ghế, la phông…; còn các khu vực khác thì ám khói nặng.

Báo cáo của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cho biết căn nhà trên có diện tích 64 m2 nhưng lửa chỉ thiêu rụi khoảng 20 m2. Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Bình Dương, nhận định vụ cháy do chập điện. Căn nhà có cửa trước và cửa sau thoát hiểm nhưng đều khóa rất chắc chắn. Vì thế, khi xảy ra cháy, các nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Qua xem xét hiện trường, có khả năng các nạn nhân ngủ sâu, khi xảy ra cháy thì không biết. Vụ cháy đã gây ngạt nên một số nạn nhân không kịp phản ứng.

Theo ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, chính quyền địa phương đã hỗ trợ bước đầu 58 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã cử người về quê Vĩnh Long thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

