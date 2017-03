Xe tặng đâu dễ “nuốt”!

11/03/2017 22:53

Các cơ quan nhận xe doanh nghiệp (DN) tặng đều cho rằng nhận “đúng quy trình”. Đại diện của các địa phương thanh minh rằng DN tặng xe là vô tư, vì cái chung, không có chuyện trao qua đổi lại.

Vô tư quá, tốt bụng quá!

“Đúng quy trình”, vô tư, trong sáng, sao phải trả xe lại cho DN?

Tại phiên họp Chính phủ ngày 1-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo rất quyết liệt: “Từ nay, các địa phương không được nhận xe của DN tặng”. Không những không nhận xe mà phải trả lại những chiếc xe đã nhận trước đó. Thủ tướng yêu cầu như vậy thì cũng dễ hiểu việc nhận xe DN tặng là không thể được.

Những chiếc xe xịn DN tặng cho các cơ quan ở Nghệ An rồi cũng phải trả. Thủ tướng chỉ đạo và Đà Nẵng, Cà Mau đã chấp hành, Nghệ An không có lý do gì lần lữa. Các địa phương khác cũng vậy, nơi nào nhận xe của DN tặng, hãy mang trả gấp! Cách tốt nhất để thể hiện sự vô tư, minh bạch là không nhận xe của DN.

DN tốt bụng, vậy sao không tặng ô tô cho các tổ chức từ thiện xã hội, lại tặng cho tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh? DN tốt bụng, có lòng đóng góp cho địa phương sao không đi xây trường, làm đường nông thôn, làm cầu cho học sinh đi học, xây trạm xá cho đồng bào vùng xa? DN tốt bụng tại sao không cấp học bổng cho những học sinh nghèo thi đỗ đại học nhưng không có tiền đóng học phí? Có nhiều cách để thể hiện lòng tốt, tại sao phải mua ô tô sang tặng cho cơ quan to nhất địa phương, mục đích là phục vụ lãnh đạo to nhất của tỉnh, thành phố.

Nếu có những lãnh đạo thay vì nhận xe, yêu cầu DN sử dụng tiền đó để phục vụ cho những mục đích trên thay vì phục vụ mình thì hay biết mấy.

Có nơi nhận xe cho rằng để đi vùng sâu, vùng xa, chống bão lũ. Thử hình dung một ông quan ngồi trên xe xịn bóng loáng giá vài tỉ đồng, đến nơi bà con đang chịu khổ nạn thiên tai thì dân sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên, rõ ràng xe sang là để phục vụ quan, một năm có bao nhiêu cơn bão để cho ông cưỡi xe đi chống, đừng đưa bá tánh vào đây làm lá chắn, tội nghiệp!

Có quan chức hồn nhiên cho rằng DN tặng chung cho cơ quan, mình không hay biết, văn phòng bố trí chở ai thì người đó đi. Tuy nhiên, trên thực tế, không thể có sự vô tư như vậy. Lẽ ở đời mấy ai cho không, biếu không bao giờ. Giấy trắng mực đen ghi tặng chung cho cơ quan nhưng thực chất là chăm sóc cho cá nhân. Xe phục vụ bí thư, chủ tịch, đố ai dám sử dụng.

Một trong 2 chiếc xe Lexus (bìa phải) mà tỉnh Cà Mau đã trả lại doanh nghiệp Ảnh: DUY NHÂN

Từ bỏ tư duy quan lại

Phải trả lại xe cho DN và từ nay không nhận xe của DN là đúng. Cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức Đảng đi xe của DN tặng mà vẫn xem như lẽ bình thường thì đó là điều rất không bình thường về nhận thức. Cơ quan của nhà nước, thực thi việc công, dân nộp thuế trả lương, xây trụ sở, sắm xe. Hơn 90 triệu dân cả nước nuôi mấy triệu cán bộ công chức, việc gì cần đến mấy chiếc xe của DN.

Cách tốt nhất DN đóng góp cho xã hội là kinh doanh hiệu quả, làm ăn chân chính, thực hiện nghĩa vụ thuế nghiêm túc. Còn chính quyền hỗ trợ bằng các chính sách phù hợp, kịp thời và thông minh để DN phát triển. Giữa chính quyền và DN không có mối liên quan về tài sản, đây là sự nhập nhèm không nên có.

DN tặng xe rồi sẽ tặng gì nữa? Cái công khai, cái không công khai đố ai biết được! Một món quà có thể bắt đầu từ tình cảm, dần dần biến thành quan hệ hai người, đến nhóm người, dành cho nhau những cái vượt qua giới hạn tình cảm. Biến những việc chung thành việc riêng, lợi ích chung thành lợi ích riêng, lợi ích nhóm. Chớ coi thường những món quà “vô tư”, các nhóm lợi ích đều bắt đầu từ những món quà như vậy đó.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo triển khai khoán xe công. Một số bộ, ngành, địa phương đã bắt tay thực hiện, Hà Nội đã đi đầu khi có 8 cơ quan khoán xe công. Cả nước đều khoán xe công sẽ tiết kiệm ngân sách đáng kể cho quốc gia và mỗi năm không phải chi thêm nhiều tiền cho việc mua sắm xe công. Ngoài lợi ích về tiền bạc, loại bỏ xe công sẽ loại bỏ trong đầu quan chức tư duy quan lại. Thay đổi tư duy, thay đổi phong cách, hiện đại, giản dị.

Người nhà nước mà sử dụng xe của DN tặng là tư duy quan lại.

Nhiều tỉnh nhận xe sang * Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An ngày 8-3 xác nhận tỉnh này đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng ô tô do DN tặng sau khi có thông tin báo chí phản ánh. Theo đó, ngày 7-1-2015, Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 (CIENCO 4) có công văn đề nghị tặng ô tô phục vụ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cảm ơn và đề nghị CIENCO tặng một ô tô loại 2 cầu, 7 chỗ ngồi để giúp đơn vị có điều kiện về phương tiện phục vụ lãnh đạo tỉnh đi công tác. Sau đó, CIENCO 4 đã trao tặng tỉnh Nghệ An một xe Toyota Land Cruiser 4.7 VX mới 100% (trị giá khoảng 2,7 tỉ đồng) và UBND tỉnh đã giao cho văn phòng tiếp nhận, quản lý, sử dụng ô tô này với biển số xanh. * Trong khi đó, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa chỉ đạo văn phòng Thành ủy làm thủ tục chuyển trả chiếc Toyota Avalon Limited do một công ty tặng trong ngày 4-3. Theo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, DN này đã tặng TP tổng cộng 8 ô tô trong 10 năm qua. Ngoài chiếc xe do Bí thư Thành ủy sử dụng được trả DN, Thành ủy sẽ tiếp tục họp bàn hướng xử lý 7 chiếc xe còn lại vì thời gian tặng đã lâu. * Sáng 3-3, UBND tỉnh Cà Mau đã trả lại 2 ô tô Lexus cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý tặng gần một năm trước. Chiếc thứ nhất màu trắng được tặng cho UBND tỉnh Cà Mau, chiếc thứ hai màu bạc tặng cho Tỉnh ủy Cà Mau. Hai chiếc xe có tổng trị giá 6,2 tỉ đồng. * Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết theo rà soát của ngành tài chính tỉnh, Quảng Nam hiện có 7 ô tô do DN tặng... B.T.Th

Ông Lê Đức Cường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An: Sẵn sàng trả lại hoặc bán sung công quỹ DN tặng xe là hoàn toàn tự nguyện, xuất phát từ việc phục vụ cán bộ ủy ban đi công tác tại các huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An và đi công tác sang Lào. Trước phản ánh của dư luận, tỉnh sẽ có văn bản báo cáo sự việc gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản. Nếu nhận được chỉ đạo phải trả xe thì tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện ngay. Tuy nhiên, theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, việc nhận xe là đúng, nếu có việc vượt tiêu chuẩn thì có thể bán đấu giá xe rồi nộp tiền vào ngân sách theo quy định. Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau: Trả xe không phải sợ áp lực dư luận Do có nhu cầu sử dụng vào công việc chung nên tỉnh đã nhận 2 xe Lexus 6,2 tỉ đồng do DN tặng. Việc tặng này hoàn toàn đúng quy định. Vừa qua, chúng tôi trả lại xe không phải do làm sai và sợ áp lực dư luận. Quán triệt và chấp hành nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Cà Mau đã có báo cáo Bí thư Tỉnh ủy và trả lại 2 ô tô cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý. Việc tỉnh trả lại 2 xe nói trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao, yêu cầu các địa phương, bộ, ngành rút kinh nghiệm và thực hiện nghiêm việc này. Đ.Ngọc - D.Nhân ghi

Từ Ân