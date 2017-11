Ba người chết cháy trong tiệm vàng: Bộ Công an vào cuộc

04/11/2017 11:13

Ngày 4-11, Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, cho biết do vụ cháy tiệm vàng làm 3 người chết ở chợ Thứ Bảy (thuộc ấp Bảy Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên) có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đã vào cuộc để điều tra làm rõ nguyên nhân.



Tiệm vàng Thạnh Dũng bị thiêu rụi cùng với 3 người chết cháy bên trong.

Theo đó, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an đã đến nơi và phối hợp cùng các lực lượng chức năng ở tỉnh Kiên Giang để thực hiện khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, các đơn vị này xác định có dấu hiệu chập điện tại khu vực sát vách tiệm vàng Thạnh Dũng và cửa hàng điện máy Hữu Đức.

Tuy nhiên, việc chập điện này xảy ra trước hay sau khi vụ hỏa hoạn xảy thì phải chờ kết quả chính thức từ đơn vị chức năng trong vài ngày tới.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 2-11, cháy lớn xảy ra tại tiệm vàng Thạnh Dũng làm 3 người chết. Các nạn nhân là bà Bùi Thị Quắn (SN 1957, chủ tiệm vàng) cùng 2 người cháu ruột là Bùi Đức Tính (SN 1999) và Hồ Huy Hoàng (SN 2003).





T.Nốt