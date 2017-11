Bão số 12 đang hoành hành Khánh Hòa, Phú Yên

04/11/2017 08:30

Trước khi bão đổ bộ, từ đêm 3-11, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã có mưa lớn, gió giật mạnh. Khoảng hơn 6 giờ, khi bão đổ bộ với sức gió khủng khiếp khiến nhiều căn nhà, cây xanh ở TP Nha Trang, huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa tốc mái, ngã đổ. Riêng thị xã Ninh Hòa mất điện hoàn toàn.

Đường sá ở Ninh Hòa, Khánh Hòa tan hoang khi cơn bão đổ bộ Ảnh: VnExpress

Tình hình cũng diễn ra tương tự ở Phú Yên khiến tỉnh này hầu như mất điện hoàn toàn. Tại TP Tuy Hòa, gió quần thảo dữ dội quật ngã nhiều cây xanh, bảng hiện, cuốn bay mái nhà dân, giật vỡ cả cửa kính.

Đến hơn 7 giờ, gió giật kèm mưa lớn vẫn đang "quậy" nát các huyện, thị ven biển Khánh Hòa và Phú Yên. Trong khi đó, ở Ninh Thuận, tình hình khá im ắng. Khoảng 5 giờ, tỉnh này có mưa to kèm gió giật mạnh nhưng sau đó giảm dần. Hiện cuộc sống người dân đã trở lại bình thường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 12 đổ bộ gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở An Nhơn (Bình Định), giật cấp 11 ở Tuy Hòa (Phú Yên), Nha Trang (Khánh Hòa). Các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa to, một số nơi có mưa rất to như Quảng Ngãi 115mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 100mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 90mm,… Nguy cơ mất an toàn hồ chứa các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa.



B.T.K