BOT Cai Lậy ngày càng căng thẳng

"Có thể nói, BOT Cai Lậy đang tranh thủ thu được lúc nào hay lúc đó. Không ai nhớ rõ bao nhiêu lần BOT Cai Lậy xả trạm trong ngày 3-12. Chúng tôi chỉ biết trạm vừa đóng cabin là có tài xế phản đối" - bà Nguyễn Thị Tám, một chủ quán nước kế trạm thu phí, nói.



Thi gan thu - xả

Theo bà Tám, nếu trạm thu phí đặt ở đây thì việc kinh doanh của bà có lợi rất lớn. Tuy nhiên, bà không thấy vui vì món lợi này mà thấy tội cho cánh tài xế. Kể từ hôm 30-11 đến nay, bà và con trai mua nước suối mang ra khu vực cabin thu phí tặng cho tài xế qua trạm.

BOT Cai Lậy phải xả trạm trước sự bức xúc của tài xế Ảnh: LÊ PHONG

Không chỉ bà Tám mà còn rất nhiều người dân sống xung quanh BOT Cai Lậy đã thay nhau túc trực ở khu vực trạm thu phí để cùng tài xế lên tiếng phản đối sự bất hợp lý của trạm này. Theo ghi nhận của phóng viên, suốt 4 ngày (từ 30-11 đến 3-12), không khi nào khu vực trạm thu phí không có bóng dáng của người dân địa phương.

Mỗi khi thấy nhân viên ra tín hiệu cho xe chạy chậm rồi gạt barie thì người dân thúc giục tài xế "chạy đi, chạy đi". Hễ thấy ai bị chặn lại thì có người hô "xả trạm, xả trạm". Ông Lê Lãm, một người dân sống cạnh trạm thu phí cho rằng: "Bà con đang rơi vào cảnh đêm không ngủ, ngày không yên nhưng họ vẫn nhất quyết muốn dời trạm đi nơi khác".

Trong tình hình này, BOT Cai Lậy vẫn cứ tái diễn cảnh thu - xả. Điều đáng nói những lần thu lại của trạm thu phí này chỉ có thể diễn ra từ 1-5 phút. Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 16 giờ ngày 3-12, nhân viên điều hành hạ thanh barie và chặn ô tô 7 chỗ của một nữ tài xế người TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Người này phản ứng gay gắt với nhân viên thu phí. "Hôm nay, tôi đi 3 lần từ Mỹ Tho về Cai Lậy có lần nào thu phí đâu sao giờ lại thu phí. Thu phí gì ở cái trạm đặt sai" - người phụ nữ này nói và sau đó trạm được xả ngay lập tức. Việc xả trạm lần này chỉ diễn ra 1 phút. Lúc 17 giờ 30 phút trạm cũng đóng lại và hoạt động khoảng 3 phút, thu chưa được 4 phương tiện.

Ai thuê côn đồ dọa tài xế?

Về thông tin nhóm người đe dọa tài xế mang tiền lẻ qua trạm vào ngày 1-12 và 2-2, đại tá Trương Văn Sáng, Trưởng Công an huyện Cai Lậy, cho biết đang dùng chứng cứ mà Báo Người Lao Động cung cấp để điều tra. Một người trong nhóm được ghi hình trong clip của Báo Người Lao Động tên Đầy (ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy). Người đứng kế bên có biệt danh là Vinh "mắc ma" (ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy).

Trong clip, trước khi 2 đối tượng này hù dọa tài xế đã quay sang hỏi một nhân viên của trạm thu phí: "Nó đưa tiền chưa để còn tính".

Vinh "mắc ma" nghiện ma túy đá và đang bị công an địa phương truy tìm. Người thân của Vinh cho biết trước khi rời nhà thì nói "có người thuê với giá 200.000 hay 250.000 đồng/ngày". Phóng viên tìm đến nhà ông Đầy và được người thân cho hay "Đầy rất hiền và được người ta thuê".

Qua điều tra của phóng viên, nhóm người này được một người tên X. thuê đứng ra bảo kê trạm thu phí. Trước đó, ông X. "nhờ" nhóm tên K. với yêu cầu tìm 10 người đến trạm thu phí mỗi ngày, giá 2 triệu đồng/ngày để khi tài xế đậu xe lâu và thắc mắc thì sẽ bị cẩu đi và không cho tài xế hay người dân vào. Tuy nhiên, nhóm người này từ chối vì cho rằng trạm thu phí đặt không đúng vị trí nên tài xế mới phản ứng.

Trong khi đó, ông Trịnh Hồng Phương - tài xế bị công an tạm giữ và lập biên bản giữ giấy phép lái xe khi phản ứng với nhân viên trạm BOT Cai Lậy - đã có đơn trình báo vì bị đe dọa và có người mạo danh công an thương lượng với ông. Theo ông Phương, trong ngày 2-12, ông nhận được cuộc gọi điện thoại từ số máy 089.8811xxx với nội dung: "Đề nghị xé biên bản tạm giữ giấy phép lái xe và sẽ nhận được giấy phép lái xe do Công an huyện Cai Lậy giữ, đồng thời muốn nhận được số tiền bao nhiêu thì nói".

Đến sáng 3-12, ông Phương lại nhận được cuộc gọi từ số điện thoại nói trên với nội dung yêu cầu xuống TP Cần Thơ thương lượng và cho rằng ông và nhiều người có hành vi đe dọa Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh (cho BOT Cai Lậy thuê xe cẩu hôm 30-11).

Trong đơn ông Phương ghi: "Tôi thấy người gọi điện thoại không đúng với ngành công an làm ảnh hưởng uy tín của ngành. Họ đang dùng tiền để mua chuộc lẽ phải và chụp mũ tôi là người không hành xử đúng pháp luật. Tôi kính mong cơ quan pháp luật bảo vệ tôi và can thiệp kịp thời".



Bộ GTVT điều xe cẩu "cứu" BOT Cai Lậy Ngày 3-12, Thanh tra Bộ GTVT đã điều một chiếc xe cẩu có công suất lớn đến trạm thu phí BOT Cai Lậy để chống ùn tắc. Trước đó, ngày 30-11, chủ đầu tư có thuê xe cẩu từ Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để cẩu những phương tiện của tài xế cố tình đưa tiền lẻ qua trạm. Hôm đó, doanh nghiệp trên đã cẩu xe của 2 tài xế. Tuy nhiên, tại trạm thu phí, người dân đứng ra can ngăn việc cẩu xe của tài xế đưa tiền lẻ. Trong các ngày qua, chủ đầu tư BOT Cai Lậy liên tục thuê xe cẩu của các doanh nghiệp khác nhưng nơi nào cũng từ chối. Liên quan đến việc này, chủ Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh đã bị công an tạm giữ hình sự vì chém một tài xế khi người này và 2 người khác đến doanh nghiệp nói chuyện về việc cho BOT Cai Lậy thuê xe cẩu. L.PHONG-C.TUẤN

