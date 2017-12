BOT Cai Lậy: Sai thì phải sửa!

Thái Nguyên: Kiến nghị dỡ bỏ trạm BOT Bờ Đậu

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản gửi Bộ GTVT kiến nghị dỡ bỏ Trạm thu phí BOT Bờ Đậu (đặt tại Km77+922,5 QL 3 cũ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) thuộc dự án cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới.

Nội dung văn bản nêu, dự án cao tốc này dù đã đưa vào sử dụng nhưng nhà đầu tư chưa thể thực hiện việc thu phí do dư luận kiến nghị, phản đối về vị trí đặt trạm. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn, nguy cơ phá sản của nhà đầu tư. UBND tỉnh Thái Nguyên kiến nghị điều chỉnh hợp đồng BOT đã ký với nhà đầu tư, dỡ bỏ Trạm thu phí BOT Bờ Đậu; cho phép nhà đầu tư thực hiện mở rộng, hoàn thiện đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đặt trạm thu phí trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đường Thái Nguyên - Chợ Mới. Hoặc có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ ngân sách trung ương cho nhà đầu tư phần doanh thu bị giảm do xóa bỏ trạm thu phí trên QL 3 cũ; kéo dài thời gian thu, tạo điều kiện hoàn vốn, tránh nguy cơ phá sản cho nhà đầu tư và tránh bức xúc trong nhân dân.

M.Chiến

Bình Dương: Mua lại trạm thu phí An Phú

Năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương mua lại trạm thu phí An Phú (trên Tỉnh lộ 743, dài 12,3 km) và xóa sổ luôn trạm này. Tiền mua trạm được trích từ ngân sách, chưa đến 40 tỉ đồng. Một cán bộ UBND tỉnh Bình Dương cho biết để có được giá mua "phải chăng" như vậy, tỉnh đã có nhiều ngày đàm phán, thương lượng với chủ đầu tư. Phía UBND tỉnh cho rằng trạm này đã đặt nhiều năm, thu nhiều tiền hoàn vốn vì vậy không thể bán lại với giá quá cao. Tỉnh lộ 743 hiện đang trong giai đoạn áp giá đền bù để mở rộng lên 6 làn xe, vốn đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng.

N.Phú