Cãi nhau chuyện về quê, chồng 18 tuổi đâm chết vợ 26 tuổi

03/12/2017 16:22

Ngày 3-12, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết đã tạm giữ hình sự Bùi Xuân Sáng (18 tuổi, tạm trú tại số 58 ngõ 112, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Bùi Thị H. (26 tuổi), là người vợ của Sáng .



Trước đó, vào 12 giờ 20 phút ngày 2-12, Công an phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, nhận được tin báo tại số 58 ngõ 112, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, xảy ra vụ xô xát khiến 1 người bị trọng thương.

Khẩn trương có mặt tại hiện trường, công an phường Máy Chai phát hiện chị Bùi Thị H. (26 tuổi, là vợ của Sáng) bị thương ở lưng, nằm trên vũng máu. Công an phường cùng người dân khẩn trương đưa chị H đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã thiệt mạng.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã vận động Bùi Xuân Sáng ra tự thú.

Tại cơ quan điều tra, Sáng khai nhận 2 vợ chồng thuê trọ ở số nhà trên. Sáng 2-12, Sáng bàn với vợ cả hai về quê chơi, tuy nhiên đã xảy ra cãi nhau. Trong lúc bực tức, Sáng vớ con dao Thái Lan thường dùng để gọt trái cây đâm một nhát vào lưng vợ mình khiến chị H. thiệt mạng.

Tr. Đức