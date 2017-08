Cận cảnh cao ốc 42 tầng vừa bị xiết nợ ở TP HCM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho biết trước khi tiến hành thu giữ tài sản của Công ty Sài Gòn One Tower, VAMC đã yêu cầu công ty này bàn giao tài sản để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ nợ của nhóm khách hàng gồm Công ty Sài gòn One Tower, Công ty Liên Phát, Công ty Minh Quân, Công ty Superdeck M&C song Công ty Sài Gòn One Tower không bàn giao tài sản.