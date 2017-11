Chủ tịch UBND TP yêu cầu báo cáo vụ bạo hành trẻ mầm non

30/11/2017 15:36

Chiều 30-11, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp định kỳ về kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng tháng 11 và 11 tháng năm 2017.



Tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong bất ngờ yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) báo cáo vụ bạo hành trẻ em ở cơ sở mầm non Mầm Xanh, quận 12.

Báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, Giám đốc Sở GD-ĐT Đào tạo TP Lê Hồng Sơn cho biết có một vụ tương tự xảy ra vào năm 2014, ở quận Thủ Đức. "Việc này đã có chỉ thị của Thành ủy, UBND TP. Hằng năm, các đơn vị đều thường xuyên kiểm tra, kể cả phối hợp với các hội, đoàn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng việc đau lòng vẫn xảy ra" – ông Sơn nhận định.

Ông Sơn thông tin trước đó quận 12 với phường đã kiểm tra 2 lần nhưng vẫn không phát hiện được gì bất thường ở cơ sở mầm non Mầm Xanh. Theo ông Sơn, sở từng nghĩ đến phương án lắp đặt camera nhưng phương án này có những điều bất tiện. Nếu trường có quy mô thì hầu như không xảy ra bạo hành; còn ở những nhóm lớp nhỏ do tư nhân mở lại hay xảy ra. Ngành giáo dục cũng chỉ đạo quản lý kiểu vệ tinh những nhóm lớp, cơ sở mầm non tư thục.

Sở đang phối hợp với các đơn vị tính toán việc lắp đặt camera ở những cơ sở, nhóm lớp mầm non tư thục. Bên cạnh đó là tăng cường kiểm tra, chặt chẽ và sâu sát hơn trong quản lý.





Phan Anh