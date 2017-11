Con thuyền hữu nghị Việt-Nhật

Khai trương Không gian văn hóa Việt - Nhật

Hôm nay (11-11), mô hình Châu ấn thuyền được trưng bày sau khi diễn ra lễ khai trương Không gian văn hóa hữu nghị Việt - Nhật tại TP Hội An. Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Hội An, cho biết mô hình Châu ấn thuyền đã được phục chế và trưng bày tại Bảo tàng Nagasaki từ nhiều năm qua. Mới đây, TP Nagasaki quyết định tặng mô hình này cho TP Hội An. Con thuyền này dài 11 m; rộng 2,8 m; cao 3 m (chiều cao buồm 6,5 m). Trước đó, tỉnh Quảng Nam đã cử một nhóm thợ sang Nagasaki học cách điều khiển, lắp ráp, bảo quản. Ngày 20-10, mô hình Châu ấn thuyền cập cảng Đà Nẵng sau khi được phía Nagasaki gửi bằng đường thủy một tháng trước đó.