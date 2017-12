Đà Nẵng sửa sai, dân thiệt hại nặng

20/12/2017 06:46

Ngày 19-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhóm đối tượng liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) sai thời hạn.



Bỗng dưng còn... 50 năm

Nhóm đối tượng này nằm trong diện mua đất trong thời điểm từ năm 2003 đến 2011, được cấp GCNQSDĐ với mục đích sản xuất - kinh doanh, thời hạn lâu dài, sau kết luận của Thanh tra Chính phủ đã phải chuyển đổi sang đất có thời hạn 50 năm.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri là cá nhân, đại diện doanh nghiệp (DN) cho rằng việc chuyển đổi này gây nhiều thiệt hại cho họ.

Ông Trần Thanh Quang (ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết công ty của ông có mua lại đất của một DN, đã được cấp sổ đỏ, hoàn tất thủ tục tài chính với nhà nước từ năm 2011. "Chúng tôi mua và phát triển dự án, đến cuối năm nay là phải ra sổ cho dân. Khi ra sổ thì thành phố bảo công ty này nằm trong danh sách thanh tra của Chính phủ, buộc chúng tôi phải nộp 330 tỉ đồng mới có thể ra sổ. Trong khi thời hạn giao đất cho dân sắp đến rồi mà thành phố không có bất cứ văn bản chính thức nào, chỉ yêu cầu như vậy thôi" - ông Quang bức xúc.

Ông Nguyễn Bá Sơn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của những người bị cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo bà Huỳnh Thị Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Hải Thanh, vào năm 2000, TP Đà Nẵng có chủ trương đưa các nhà máy chế biến thủy hải sản về phường Thọ Quang, không cho DN thuê đất mà bắt phải mua để làm xưởng sản xuất. Chính vì thế, công ty của bà phải vay mượn tiền để mua đất và hiện tại, GCNQSDĐ của chính mảnh đất đã mua đang thế chấp ngân hàng. Bà Thanh lo lắng: "Bây giờ tôi nghe nói sổ của mình chỉ 50 năm, nếu vậy thì ngân hàng không cho chúng tôi vay nữa".

Cùng tình cảnh trên, bà Huỳnh Thị Tuyết cho biết gia đình bà mua một lô đất ở khu đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc. Sau đó, vì thiếu tiền, gia đình bà phải bán lại và khi làm thủ tục mới biết đất không thể giao dịch, chuyển nhượng do chưa đổi sang thời hạn sử dụng 50 năm. "Trong khi đó, sổ đỏ của chúng tôi là đất lâu dài và đã đóng tiền đầy đủ. Chúng tôi phải vay nóng để rút sổ ra, người mua giờ không chịu mua do thời hạn sử dụng đất đã thay đổi. Vợ chồng chúng tôi sắp phá sản đến nơi rồi. Sổ đỏ hiện tại thì cũng không thể làm thủ tục thế chấp" - bà Tuyết than thở.

Dù việc cấp lại GCNQSDĐ gây ra nhiều phiền hà, thiệt hại nhưng một số cá nhân, DN cho rằng nếu nhà nước có phương án đền bù, tính toán thiệt hại, tiền chênh lệch giá đất hợp lý khi điều chỉnh lại thời hạn sử dụng đất thì họ vẫn chấp thuận.

Sẽ giải quyết hợp tình, hợp lý

Chia sẻ với cử tri, bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, nói việc cấp GCNQSDĐ cho tổ chức, cá nhân phục vụ sản xuất, kinh doanh mà ghi thời hạn sử dụng đất lâu dài là trái với Luật Đất đai năm 2003. Cái sai này đã kéo dài hơn 10 năm nên việc giải quyết hậu quả rất khó vì phải xử lý như thế nào để vừa bảo đảm quy định pháp luật vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, DN.

"Để xử lý tình hình hiện nay, phải rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp. UBND TP Đà Nẵng đã thấy vấn đề chứ không phải không thấy. Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo các ngành Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp… nghiên cứu và cũng đã có kiến nghị với Chính phủ. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận các kiến nghị, nghiên cứu, đối chiếu kỹ với các quy định pháp luật để tham mưu cho Đoàn ĐBQH, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tách bạch ra từng trường hợp cụ thể để giải quyết cho hợp tình, hợp lý" - bà Hoa khẳng định.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, cho biết những kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH TP tập hợp, kiến nghị lên Thường vụ QH để yêu cầu Chính phủ cùng với TP Đà Nẵng bàn phương án tháo gỡ những vướng mắc đang nảy sinh trong quá trình thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. Quan điểm của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng là nỗ lực hết mình để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri trên địa bàn TP.

Tiếp nhận 10 yêu cầu tư vấn khởi kiện Ông Trịnh Bằng Có, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhìn nhận việc phải chuyển đổi từ đất sử dụng lâu dài sang 50 năm là cái sai do chính quyền, do nhà nước... Do vậy, nếu chính quyền không giải quyết thỏa đáng, người dân có quyền kiện về quyết định hành chính và kiện ra tòa dân sự. Luật sư Trương Văn Bình, Công ty Luật Bình Minh, xác nhận đến thời điểm này, ông đã nhận được khoảng 10 yêu cầu tư vấn khởi kiện chính quyền liên quan đến vấn đề GCNQSDĐ.

Bài và ảnh: BÍCH VÂN