Đã thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động của Samsung

25/11/2017 07:01

Phóng viên Báo Người Lao Động đã tìm hiểu và được biết trong năm 2017, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn lao động, BHXH tại 2 Công ty Samsung điện tử Việt Nam ở Thái Nguyên và Bắc Ninh.



Theo kết luận thanh tra tại Công ty Samsung điện tử Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), thời điểm thanh tra vào tháng 7-2017, doanh nghiệp (DN) này có 71.530 lao động. Tại DN đã thành lập tổ chức Công đoàn. SEVT đã ký hợp đồng lao động với 71.528/71.528 lao động; tham gia bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho 67.468/67.468 lao động; tham gia BHYT cho 67.560/67.560 lao động thuộc đối tượng phải tham gia.



SEVT đã thực hiện đúng các quy định về thời gian nghỉ ngơi; nghỉ lễ, Tết và nghỉ việc; số giờ làm thêm hằng ngày, hằng tuần, hằng năm. Công ty trả lương không thấp hơn lương tối thiểu vùng; khám sức khỏe định kỳ một lần/năm cho lao động thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ và 2 lần/năm đối với lao động làm công việc nguy hiểm, là người cao tuổi…

Công nhân Công ty Samsung điện tử Việt Nam Bắc Ninh trong giờ ăn trưa

Kết luận thanh tra khẳng định SEVT đã thực hiện các quy định riêng đối với lao động nữ như: Không sử dụng lao động nữ có thai từ tháng thứ 7 trở lên, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa. Lao động nữ trong thời gian có kinh nguyệt được nghỉ thêm 30 phút, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ thêm 60 phút mà vẫn hưởng nguyên lương.

Tuy nhiên, kết luận thanh tra cũng yêu cầu SEVT phải hủy bỏ quy định "Công ty được quyền điều chuyển người lao động (NLĐ) sang những bộ phận hoặc công việc thích hợp với khả năng của NLĐ, phù hợp với yêu cầu sản xuất của công ty". Theo Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH, trong hợp đồng lao động, DN chỉ được chuyển NLĐ sang làm việc khác khi đã thỏa thuận với NLĐ hoặc theo các trường hợp quy định tại điều 31 Bộ Luật Lao động (BLLĐ) 2012. Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH cũng yêu cầu công ty phải thực hiện đúng quy định tại điều 104, 108 BLLĐ 2012 về áp dụng làm việc theo ca.

Còn tại Công ty Samsung điện tử Việt Nam Bắc Ninh (SEV), kết quả thanh tra cho thấy vào thời điểm thanh tra (tháng 9-2017), SEV có 43.227 lao động, đã thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở. DN đã ký hợp đồng lao động với 43.227 người.

SEV đã phân loại số lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động cho 730 người; xây dựng phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp. Công ty đã kiểm định kỹ thuật an toàn 442/442 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức quan trắc môi trường. Đã thực hiện các quy định đối với lao động nữ, lao động là người cao tuổi; khám sức khỏe cho 44.673 lượt lao động.

Tuy nhiên, Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH cũng cho biết SEV huy động NLĐ làm thêm giờ quá số giờ quy định: 30 giờ/tháng, 300 giờ/năm; nội quy lao động chưa quy định mức độ được coi là vi phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu SEV không bố trí NLĐ làm thêm giờ quá số giờ quy định tại điều 106 BLLĐ 2012.

Bài và ảnh: Văn Duẩn