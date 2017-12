Đắk Lắk: Hỗn chiến do tranh chấp đất, 7 người thương vong

17/12/2017 00:15

Đến 0 giờ ngày 17-12, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến ở tỉnh Đắk Lắk làm ít nhất 1 người chết, 6 người bị thương.



Hiện trường vụ hỗn chiến

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày một nhóm khoảng 10 người đã đưa máy cày vào khu vực đất ở tiểu khu 263 địa giới hành chính xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk để cày đất. Lúc này có một nhóm người dân lấn chiếm, canh tác đất lâm nghiệp tại tiểu khu 263 đến phản đối và cho rằng đất này người dân đã canh tác từ nhiều năm qua.

Tiến hành khám nghiệm tử thi

Tại đây, giữa 2 bên đã xảy ra xô xát nhưng sau đó được giảng hòa. Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, giữa 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến hỗn chiến. Lúc này, 2 nhóm dùng dao rựa, súng tự chế, mã tấy, gậy xông vào đánh nhau. Vụ hỗn chiến làm anh Phạm Thế Văn (SN 1991, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) tử vong tại chỗ; ít nhất 6 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Toàn bộ 7 người thương vong này thuộc nhóm người đưa máy cày vào cày đất.

Một số hung khí tại hiện trường

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở đầu, mình và tay chân do dao, rựa chém.

Khám nghiệm hiện trường vụ hỗn chiến

Tối cùng ngày, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, xác nhận các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Ea Súp đang điều tra nguyên nhân. Nguyên nhân ban đầu là do tranh chấp đất đai giữa hai nhóm người dân.

Các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, người tử vong nằm trong buồng lái chiếc xe ô tô, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều hung khí như dao rựa, mã tấu, gậy gộc, súng tự chế, 1 chiếc xe máy cày, 1 xe ô tô. Thông tin từ cơ quan điều tra, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đã tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực tranh chấp là đất lâm nghiệp do UBND xã Ea Bung quản lý. Tuy nhiên, đất đã bị xâm chiếm, canh tác từ nhiều năm nay.

Những người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk gồm: Đăng Văn Hà (48 tuổi, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đa chấn thương vùng đầu, lưng, tay; Đăng Văn Sơn (20 tuổi, con ông Hà) đa chấn thương vùng đầu, tay chân, nguy kịch; Đăng Công Hải (31 tuổi, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) bị đa chấn thương vùng đầu, vai, tay, nguy kịch; Đăng Công Báo (36 tuổi, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đắk Lắk, em trai ông Hà) bị đa chấn thương; Nguyễn Cao Nguyên (24 tuổi, trú xã Ea Lê, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đa chấn thương, nguy kịch; Trịnh Xuân Thành (34 tuổi, trú xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) bị đa chấn thương trên đầu, tay.

