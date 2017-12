Dán lệnh truy nã Vũ "nhôm" khắp Đà Nẵng

25/12/2017 12:39

Ngày 25-12, các phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng đã thực hiện dán lệnh truy nã đối tượng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") công khai tại trụ sở UBND phường, xã, trụ sở công an phường xã.



Lệnh truy nã Vũ "nhôm" được dán tại trụ sở Công an phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Theo đó, quyết định truy nã do Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan ANĐT Bộ Công an ký truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ (SN 2-11-1975, chỗ ở trước khi trốn là 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tên gọi khác là Vũ "nhôm", nghề nghiệp là Chủ tịch HĐQT Cty CP xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT CTy CP Nova Bắc Nam 79 (nay là CTy CP đầu tư và phát triển Chấn Phong).

Theo quyết định truy nã, thời gian trốn của Vũ "nhôm" là vào tháng 12 tại Đà Nẵng. Quyết định nêu rõ, nếu bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo cho cơ quan ANĐT Bộ Công an tại số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Lệnh truy nã Vũ "nhôm" được dán công khai tại trụ sở các UBND phường trên địa bàn TP Đà Nẵng

Theo một cán bộ công an phường Hải Châu 1, quyết định truy nã Vũ "nhôm" đã được phường triển khai thông báo đến từng tổ dân phố trên địa bàn để toàn thể người dân được biết và báo tin khi phát hiện đối tượng.

Đồng thời, cơ quan công an cũng thông báo lệnh truy nã đến từng tổ dân phố

Trước đó, tối 21-12, Bộ Công an đã truy tố đồng thời phát lệnh truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ để điều tra về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Trong ngày này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã phối hợp với Công an Đà Nẵng tiến hành khám xét nhà Vũ "nhôm" tại số 82, Trần Quốc Toản. Đến hơn 21 giờ, việc khám nhà hoàn tất.





Tin-ảnh: B.Vân