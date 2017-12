Dự án hơn 2.600 tỉ đồng của Vũ "nhôm" ở Sơn Trà có bị thu hồi?

28/12/2017 13:22

Ngôi biệt thự hoành tráng tại 82 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng, nơi gia đình Vũ "nhôm" đang sinh sống

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng với Thủ tướng Chính phủ, cho đến thời điểm tháng 12 năm 2012, tại khu vực bán đảo Sơn Trà, UBND thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án để đầu tư phát triển du lịch, nghỉ dưỡng. Hiện có 3 dự án đã đầu tư, 1 dự án đang triển khai, 3 dự án đã triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng và 11 dự án chưa triển khai, trong đó có Dự án Khu du lịch sinh thái biển Ghềnh Bàn – Bãi Đa, của Công ty Cổ phần Xây dựng 79, của ông Phan Văn Anh Vũ , tức Vũ "nhôm").



Dự án xây dựng 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà bị phát hiện vào tháng 3-2017

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2007, Dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa (Bán đảo Sơn Trà), được UBND TP Đà Nẵng đồng ý chủ trương giao đất trực tiếp cho Công ty Cổ phần Xây dựng 79. Đến tháng 8-2014, UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa của Công ty Cổ phần Xây dựng 79. Theo đó, Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng 79 sẽ đầu tư trên 2.690 tỉ đồng và xây dựng trên diện tích: 955.886 m2 (95,58 ha), trong đó giao đất có thu tiền sử dụng đất là 154.968 m2, thuê đất 160.000 m2 và diện tích đất tôn tạo cảnh quan không thu tiền là 640.198 m2. Hiện Công ty Cổ phần Xây dựng 79 đã nộp tiền sử dụng đất trên 70 tỉ đồng. Hiện UBND thành phố cấp 33 GCN QSD đất với mục đích đất ở, diện tích: 154.968 m2. Riêng phần diện tích đất thuê (160.000 m2), chưa cấp GCN QSD đất thuê do chưa nộp tiền thuê đất từ năm 2007 đến nay. Quy mô dự án theo quy hoạch là 228 biệt thự.

Như vậy, Dự án đã có Quyết định giao đất, cho thuê đất, chưa thực hiện thủ tục ký Hợp đồng thuê đất và chưa cấp GCN QSD đất của toàn dự án.

Một dự án ở Sơn Trà đang dang dở

Theo nhận xét, đáng giá của cơ quan chức năng, Dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn- Bãi Đa được UBND thành phố cấp đất trực tiếp cho doanh nghiệp, không có dự án đầu tư, không thông qua đấu thầu dự án sử dụng đất hoặc đấu giá đất. Mặc dù được UBND thành phố giao đất từ năm 2007 đến nay, nhưng dự án không triển khai xây dựng, không làm các thủ tục thuê đất, đến tháng 11/2014 UBND thành phố có công văn chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa. Tuy nhiên, tại Quyết định năm 2008 phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, dự án này chủ yếu là làm biệt thự trên khu vực đất ở đã được giao đất có thu tiền 154.968 m2 và đã được UBND thành phố cấp 33 Giấy chứng nhận QSD đất với mục đích đất ở. Dự án nằm ở độ cao trải dài từ trên 100 m so với mực nước biển đến hơn 200 m so với mực nước biển (trong 95,58 ha có 62,58 ha cao từ 100m-200 m so với mực nước biển và 33,4 ha thấp hơn 100 m so vơi mực nước biển). Dự án ảnh đến công trình quốc phòng đã xây dựng và đất có tầm quan trọng cao trong thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc.

Một dự án ở Sơn Trà đang dang dở

Vì vậy, theo chúng tôi được biết, các ngành chức năng Đà Nẵng đang xem xét thu hồi lại phần đất giao quản lý không thu tiền là: 640.198 m2 và thu hồi lại diện tích đất thuê 160.000 m2 mà chủ đầu tư không làm thủ tục thuê đất theo quy định, đồng thời đang nghiên cứu hướng xứ lý thích hợp với diện tích đất giao đã thu tiền. Đối với diện tích 62,18 ha có độ cao hơn 100 m so với mực nước biển, cũng đề xuất thu hồi theo quy định. Ngoài ra cần đưa ra khỏi ranh giới diện tích đất ảnh hưởng đến yếu tố quốc phòng.

Clip khám xét nhà Vũ "nhôm" ở 82 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng

NHÓM PV MIỀN TRUNG