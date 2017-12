Giám đốc Công an Hà Nội: Không có "củi ướt", "củi khô" ở vụ Mường Thanh

06/12/2017 15:29

Chiều nay 6-12, trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND TP Hà Nội tại kỳ họp thứ 5, Khóa XIV về câu hỏi tại sao đến thời điểm này chưa khởi tố sai phạm của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết ngày 29-11-2016, Cơ quan CSĐT Công an TP chính thức nhận toàn bộ hồ sơ liên quan đến Công ty doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên và Công ty Cổ phần sản xuất nhập khẩu Bemes (thuộc Tập đoàn Mường Thanh) từ Thanh tra Thành phố Hà Nội (TT TP) chuyển theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.



Thiếu tướng Đoàn Duy Khương

Cùng ngày hôm đó, Phó Trưởng Phòng PC46 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ) đã ra quyết định phân công công an viên tổ chức, xác minh điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Theo quy định, thời gian điều tra, xác minh 20 ngày theo khoản 1 điều 103 Luật Tố tụng hình sự, đối với các vụ việc đơn giản, không phức tạp; đối với những vụ việc phức tạp thì giới hạn 60 ngày không quá 2 tháng, theo Khoản 2 của điều này và thông tư 06.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, đây là vụ việc xảy ra ở 1 công ty có nhiều tình tiết, nhiều nội dung cần phải tập trung lực lượng, biện pháp để xác minh, điều tra làm rõ. Công an TP Hà Nội cũng đã trao đổi với VKSND TP Hà Nội giám sát các hoạt động thu thập tài liệu, đánh giá chứng cứ. "Trong đó, có nội dung cần giám định thiệt hại, chúng tôi đã có đề xuất với Sở Tài chính, cơ quan chuyên môn đánh giá thiệt hại, cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được kết quả giám định này. Vì vậy, chúng tôi chưa có cơ sở để khởi tố vụ án"- Thiếu tướng Khương giải thích.

Theo Thiếu tướng Khương, tập đoàn Mường Thanh là doanh nghiệp tư nhân lớn, có hơn 20.000 người lao động ở hơn 40 tỉnh, thành trong cả nước và ở Lào. Do vậy, điều tra xác minh với tinh thần tích cực, khẩn trương nhưng phải thận trọng. Bởi vì quá trình điều tra sẽ tác động đến khách hàng đã mua và đang ở nhà của doanh nghiệp này, ảnh hưởng đến đời sống của người lao động ở công ty này.

"Do vậy, chúng tôi thường xuyên báo cáo các cấp có thẩm quyền, đặc biệt chúng tôi đề nghị VKSND Tối cao, Bộ Tư Pháp, Trung ương họp với cơ quan điều tra công an TP, VKSND TP để nghe báo cáo chỉ đạo trước khi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can"- Thiếu tướng Khương nói.

"Tôi báo cáo để các đại biểu và cử tri nắm được. Tôi khẳng định không có "củi ướt" hay "củi khô" ở trong vụ án này, còn về mặt luật, cơ quan CSĐT luôn thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh các trình tự pháp luật, thận trọng khách quan"- Thiếu tướng Khương khẳng định.

Sau khi Giám đốc Công an TP Hà Nội trả lời chất vấn, các đại biểu HĐND tiếp tục bấm nút xin được tiếp tục chất vấn người đứng đầu lực lượng Công an TP Hà Nội. Tuy nhiên, Chủ tọa của phiên chất vấn đã từ chối với lý do dành thời gian cho các lĩnh vực khác, đề nghị các đại biểu HĐND gửi câu hỏi bằng văn bản và Giám đốc Công an TP Hà Nội sẽ trả lời bằng văn bản.

Ng. Hưởng