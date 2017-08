Giám đốc đánh nữ bác sĩ cảm thấy khá mệt sau sự việc

22/08/2017 17:01

Ông Thắng có hành vi hành hung bác sĩ. Ảnh: Cắt từ camera bệnh viện

Chiều ngày 22-8, ông Nguyễn Hoàng Đình Thắng - người đã trực tiếp có hành vi đánh bác sĩ Hoàng Thị Minh khi nữ bác sĩ này đang trong ca trực tại Khoa cấp cứu của Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An) cho biết hiện tại ông cảm thấy khá mệt sau sự việc vừa qua.

Theo ông Thắng, nguyên nhân của sự việc là do nóng nảy dẫn đến những hành động không đúng mực. Ông Thắng cũng cho biết sẽ ra trực tiếp ra Bệnh viện (BV) đa khoa 115 Nghệ An để làm việc với phía BV và trực tiếp nói lời xin lỗi với nữ bác sĩ Minh cùng các nhân viên y tế.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18-8, BV đa khoa 115 Nghệ An tiếp nhận anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi) bị tai nạn giao thông vào Khoa cấp cứu để điều trị. Khi vào viện nạn nhân tỉnh táo, tinh thần ổn định và có bị phù nề ở mặt.

Sau khi thăm khám ban đầu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân Nam bị vỡ xương gò má và đã chỉ định đưa bệnh nhân đi chụp phim.

Ít phút sau, khi bác sĩ Hoàng Thị Minh đang trực ở Khoa cấp cứu thì bất ngờ có một người đàn ông to cao, mặc áo sáng màu, đeo kính cận vào to tiếng và yêu cầu đưa bệnh nhân đi chụp phim. Mặc dù bác sĩ Minh giải thích là đã chỉ định chụp phim và chuẩn bị đưa đi chụp phim nhưng người đàn ông trên vẫn lớn tiếng quát nạt, chửi bới rồi tát liên tiếp vào mặt nữ bác sĩ này.

Ngoài ra, người đàn ông trên còn có hành vi đe dọa một số nhân viên khác tại BV.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh của BV ghi lại.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc và xác định người đàn ông có hành vi, hành hung bác sĩ BV đa khoa 15 Nghệ An là ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, Giám đốc Công ty CP Xây lắp Tân Thắng - một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Nghệ An.

Được biết, khi sự việc xảy ra tại Khoa cấp cứu, ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô, TP Vinh, cũng có mặt. Tuy nhiên, ông Huân sau đó trần tình rằng ông chỉ can ngăn xô xát chứ không có hành vi hành hung các y, bác sĩ như thông tin trên mạng xã hội.

Đức Ngọc - Tú Nguyễn