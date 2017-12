Gọi điện báo công an rồi hỗn chiến làm 7 người thương vong

17/12/2017 09:06

Sáng 17-12, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến làm ít nhất 1 người chết, 6 người bị thương nặng. Trong đêm 16 rạng sáng 17-12, cơ quan công an đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến làm việc.



Hiện trường vụ hỗn chiến

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin của phóng viên cho biết trước khi vụ hỗn chiến xảy ra, lực lượng công an xã đã vào khu vực hiện trường.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo nguồn tin, khoảng 11 giờ 40 phút, một phụ nữ gọi điện báo tin cho lực lượng Công an xã Ea Bung (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) phản ánh có nhiều người dùng máy cày để cày đất tại khu vực tranh chấp. Nhận được tin báo, công an xã đã tổ chức vào khu vực tranh chấp nhưng lúc này, chiếc máy cày đứng tại chỗ, không có người nên lực lượng chức năng ra về.

Nhiều mã tấu, dao rựa để lại hiện trường

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, người phụ nữ nêu trên tiếp tục gọi điện báo chuẩn bị đánh nhau, yêu cầu công an xã vào, không thì đánh nhau to. Nghe vậy, vị lãnh đạo công an xã nhận được điện thoại nói không được manh động, việc gì cũng để pháp luật giải quyết. Đồng thời, lãnh đạo công an xã tổ chức lực lượng tiếp tục vào hiện trường nhưng khi đến nơi, khoảng 13 giờ 38 phút, thì các bên đã hỗn chiến xong.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng công an xã phát hiện 1 người tử vong trong buồng lái ô tô, những người bị thương nằm co cụm dưới gầm chiếc xe này và máy cày. Ngay lúc này, công an xã gọi điện thoại báo cho Công an huyện Ea Súp điều động xe của lực lượng CSGT vào đưa các nạn nhân đi cấp cứu. "Đã báo cho công an rồi mà vẫn đánh, thách thức pháp luật quá. Giống như báo cho công an vào dọn hiện trường" - một nguồn tin nói.

Vụ hỗn chiến làm ít nhất 1 người chết, 6 người bị thương

Như Báo Người Lao Động thông tin, sáng 16-12, một nhóm người đã đưa máy cày vào khu vực đất ở khu 263 xã Ea Bung, huyện Ea Súp để cày đất. Lúc này, có một nhóm người đến phản đối và cho rằng đất này người dân đã canh tác từ nhiều năm qua. Tại đây, giữa 2 bên đã xảy ra xô xát nhưng sau đó giảng hòa.

Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, giữa 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến hỗn chiến. Hai nhóm dùng dao rựa, súng tự chế, mã tấu, gậy xông vào đánh nhau.

Vụ hỗn chiến làm anh Phạm Thế Văn (SN 1991, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) tử vong tại chỗ; ít nhất 6 người khác bị thương nặng, có nhiều người trong tình trạng nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Toàn bộ 7 người thương vong này thuộc nhóm đưa máy cày vào cày đất.

Cao Nguyên