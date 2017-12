Người từng thắng kiện Trưởng Công an Phú Quốc nói gì?

Theo đơn khởi kiện của ông Sỹ: Trưa 10-4, một nhóm người lạ mặt xông vào nhà nghỉ Việt Thanh đòi kiểm tra hành chính và đóng cửa kinh doanh nhà nghỉ này. Từ đây, 2 bên đã xảy ra lời qua tiếng lại với nhau. Bất ngờ, một người trong nhóm lạ mặt (sau đó Công an huyện Phú Quốc xác định là ông Trần Huy Định, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Phú Quốc – PV) đã rút súng ra để ngăn chặn. Thấy vậy, vợ ông Sỹ gọi điện cho Công an thị trấn Dương Đông đến để lập biên bản. Tuy nhiên, khi đến hiện trường, Công an thị trấn Dương Đông không lập biên bản mà yêu cầu ông Sỹ làm đơn tố giác tội phạm gửi cho Công an huyện Phú Quốc và Công an thị trấn Dương Đông.

Ngày 12-5, Công an huyện Phú Quốc mời ông Sỹ lên để lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ nhà nghỉ này. Thấy mình không vi phạm nên ông Sỹ không đồng ý ký tên vào biên bản.

Đến ngày 15-5, Công an huyện Phú Quốc tiếp tục gửi giấy mời ông Sỹ lên nhận quyết định của Trưởng Công an huyện Phú Quốc ký về việc xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng. Lý do bị phạt là vì ông Sỹ có hành vi "xâm hại sức khỏe" khi đánh vào mặt một người trong nhóm người lạ mặt xông vào nhà nghỉ hôm đó. Người bị đánh này sau đó được xác định là ông Phạm Văn Huy, cùng công tác chung với ông Định tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Phú Quốc.

Sáng 11-6, một kẻ bịt mặt đã xông vào nhà nghỉ kiếm chuyện rồi bất ngờ dùng dao chém gây thương tích đối với ông Sỹ. Sau khi ông Sỹ giật được cây dao, kẻ lạ mặt đã lên xe máy của đồng bọn đang chờ ở phía trước để tẩu thoát.

Tại phiên tòa hôm 15-9, HĐXX xác định quyết định xử phạt do Trưởng Công an huyện Phú Quốc ký là không có cơ sở nên tuyên hủy quyết định này.