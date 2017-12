Ông Đinh La Thăng khai báo chưa thành khẩn

Khởi tố ông Phùng Đình Thực

Qua điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản", xảy ra tại PVN và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam, ngày 19-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc PVN. Ông Phùng Đình Thực (SN 1954) bị khởi tố về tội: "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" do những sai phạm trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.