Quảng Trị: Hơn 300 nhà dân vẫn còn ngập sâu trong nước

22/11/2017 13:33

Tính đến 11 giờ sáng nay (22-11), do ảnh hưởng không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với đới gió Đông trên cao, trên địa bàn Quảng Trị đã có mưa to trên diện rộng.



Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường giao thông ở huyện Hải Lăng

Do mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn nên mực nước các sông lên nhanh. Sông Bến Hải, sông Hiếu, sông Thạch Hãn đạt đỉnh phổ biến ở mức xấp xỉ báo động 1 đến trên báo động 1. Sông Ô Lâu tại Hải Tân đạt đỉnh là 3,09 m(ngày 21-11), trên báo động 2 là 0,29 m. Mực nước sông Ô Lâu xuống chậm, vẫn duy trì ở mức cao trên báo động 2.

Một hồ nuôi tôm ở xã Hải An, huyện Hải Lăng bị vỡ

Mưa lớn đã làm 8 xã vùng trũng huyện Hải Lăng bị ngập lụt, gồm các xã: Hải Tân, Hải Hòa, Hải Thành, Hải Thiện, Hải Chánh, Hải Sơn, Hải Trường, Hải Quế. Trong đó: Có 5 xã với 323 hộ dân bị ngập nhà từ 0,2-0,5m (Hải Tân 120 hộ, Hải Hòa 100 hộ, Hải Thành 30 hộ, Hải Thiện 55 hộ, Hải Chánh 18 hộ), 3 xã còn lại (Hải Sơn, Hải Trường, Hải Quế) bị ngập, chia cắt đường giao thông.

Làng xã chìm trong biển nước

Tuyến đường liên thôn thuộc các xã Hải Thành, Hải Tân, Hải Hòa, Hải Thiện, Hải Chánh vẫn bị ngập sâu từ 0,3-1,0m; Tuyến đường liên xã Sơn- Tân- Hòa, đường tỉnh ĐT-582 đoạn đi qua xã Hải Thiện, đường ĐT-584 đoạn đi qua xã Hải Trường, Quốc lộ 49C đoạn đi qua xã Hải Quế bị ngập nhiều đoạn với độ sâu từ 0,2-0,8m.

Mưa lớn đã làm bờ sông Hiếu đoạn qua thôn Định Xá, xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ) bị sạt lở với chiều dài khoảng 200 m, trong đó sạt lở nặng 50m đến sát đường bê tông trục chính thôn Định Xá, Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu ở huyện Hải Lăng bị hư hỏng, 3 con trâu bị trôi mất (huyện Đakrông), 2 hồ nuôi tôm ở huyện Hải Lăng bị vỡ.

Một ngôi trường ở huyện Hải Lăng bị ngập khoảng 0,5 m

Sáng cùng ngày, công nhân ngành đường sắt tiếp tục sửa chữa đường ray và những thanh tà vẹt bị hư hỏng tại địa điểm giáp ranh giữa hai xã là Phổ Cường và Phổ Hòa (Đức Phổ, Quảng Ngãi). Những đoàn tàu lưu thông qua địa điểm trên với tốc độ chỉ 5km/h, dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trước đó, khoảng 11 giờ 10 ngày 21-11, tàu khách SE4 do hai lái tàu Nguyễn Văn Thắng và Lê Hoàng Anh điều khiển chạy tuyến Sài Gòn – Hà Nội khi đến đoạn đường trên tông vào đá chắn đường ray do sạt lở trên vách núi đổ sập xuống đường. Tảng đá lớn rơi xuống đường tàu ước khoảng hơn 7m3. Rất may là không xảy ra thương vong nhưng đầu kéo bị trật bánh khỏi đường ray và hư hỏng nặng. Vụ tai nạn còn làm hư hỏng 82 thanh tà vẹt bê tông và nhiều thiệt bị phụ trợ. "Lúc đó, tàu chỉ chạy với tốc độ chưa đến 60km/h. Khi phát hiện tảng đá cản đường chúng tôi vội hãm thắng tàu khẩn cấp nhưng không kịp" – lái tàu Lê Hoàng Anh, cho biết.

Đầu máy kéo bị trật bánh khỏi đường ray

Hai công nhân đang đập vỡ tảng đá lớn trên vách núi rơi xuống đường

Công nhân nối dây cáp để kéo đầu máy rời khỏi điểm gặp nạn trong đêm

Ngay sau vụ tai nạn, ngành đường sắt sử dụng đầu máy khác kéo những toa khách quay trở lại ga Thủy Thạch, xã Phổ Cường và cử lực lượng cứu hộ đến khắc phục sự cố. Đến gần 19 giờ cùng ngày, tuyến đường sắt qua khu vực trên đã thông tuyến trở lại.





H.Phong- Tr. Thy