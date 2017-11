Tài xế taxi Mai Linh dựng hiện trường giả vụ giết người trên xe

22/11/2017 08:24

Ngày 22-11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã xác minh, làm rõ sự việc một chiếc ô tô của hãng taxi Mai Linh BKS 30A-329.19 đỗ bên đường ở xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn có hiện trường để lại giống như 1 vụ "Giết người, cướp tài sản".

Lê Hồng Quân, người dựng hiện trường giả giống vụ giết người rồi bỏ trốn vào Bình Dương vì muốn thay đuổi cuộc sống - Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo đó, người tạo hiện trường giả giống 1 vụ giết người rồi bỏ chiếc xe lại bên đường chính là Lê Hồng Quân (SN 1986, ngụ số nhà 17, ngõ 109, phố Sở Thượng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Quân là lái xe của hãng taxi Mai Linh.

Theo cơ quan công an, vào ngày 14-11, Đồn Công an Khu công nghiệp Gián Khẩu (thuộc Công an huyện Gia Viễn) nhận được tin báo tại thôn Giáp, xã Gia Xuân, có một xe ô tô taxi hãng Mai Linh đỗ bên đường từ trưa ngày 13-11 sang ngày hôm sau nhưng không thấy di chuyển.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Gia Viễn và Công an tỉnh Ninh Bình đã xuống hiện trường nắm tình hình. Qua khám nghiệm hiện trường, trên xe có nhiều vết máu, có 1 chiếc kính râm bị gãy vỡ.

Từ manh mối trên, công an nhận định đây có thể là vụ án phức tạp, có dấu hiệu của tội "Giết người, cướp tài sản". Nhiều khả năng kẻ gây án ở nơi khác sau đó di chuyển tới địa bàn tỉnh Ninh Bình nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội nên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Sau đó, công an xác định người điều khiển chiếc xe taxi là Lê Hồng Quân. Rà soát các mối quan hệ, không phát hiện Quân có mâu thuẫn với ai. Một tình tiết khá quan trọng được người dân cung cấp qua một video clip là thời điểm chiếc xe bỏ bên đường có 1 người đeo ba lô đi qua có dáng rất giống Quân.

Từ đó, công an đã có hướng điều tra phù hợp. Đến 11 giờ 30 phút ngày 20-11, Công an Ninh Bình đã tìm được Quân, khi anh này đang ở tại Ấp 1, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Sau khi được đưa về Công an tỉnh Ninh Bình, Quân cho biết muốn tìm một cuộc sống mới nên sáng ngày 13-11, Quân đã lái chiếc xe trên về Ninh Bình, sau đó để xe lại khu vực xã Gia Xuân (huyện Gia Viễn) để cho công ty dễ tìm được xe rồi tự dùng dao lam rạch tay cho máu chảy rơi ra ghế lái, sàn xe… Sau đó, Quân bẻ kính đeo mắt, tháo sim điện thoại di động vứt trong xe nhằm tạo hiện trường giả một vụ giết người để đánh lạc hướng cơ quan công an.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tuấn Minh